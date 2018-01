10 alimente care calmează arsurile la stomac

Arsurile la stomac sunt incomode si provoaca o stare de discomfort pe parcursul intregii zile. Aceasta afectiune este una dintre cele mai comune probleme digestive, care, spre bucuria noastra, poate fi prevenita si combatuta cu o alimentatie echilibrata.

Iata mai jos cateva alimente care calmeaza arsurile la stomac:



1.Ghimbir



Datorita substantelor pe care le contine, ghimbirul are efect de calmare asupra intregului tract digestiv, fiind de un real folos in combaterea tulburarilor digestive de orice fel (relaxeaza esofagul, ajuta la o desfasurare normala a digestiei si micsoreaza riscul de aparitie a arsurilor). Pe vremuri, oamenii mancau ghimbir cu paine dupa fiecare masa copioasa pentru a preveni orice fel de probleme digestive.



Daca suferi de arsuri la stomac, bea un ceai de ghimbir. Pune intr-o cana cu apa clocotita jumatate de lingurita de radacina macinata sau proaspat rasa si bea aceasta infuzie cu 20 de minute inainte de masa.



2.Banane



Acestea au rolul de a calma tubul digestiv, fiind indicate de multa vreme ca remediu in diverse afectiuni gastrointestinale. Bananele contin o enzima care actioneaza asupra mucoasei gastrice, determinand-o sa produca o cantitate mai mare de mucus. Acesta formeaza un strat protector ce linisteste stomacul iritat si astfel atenueaza senzatiile de arsura (cele mai potrivite sunt bananele inca verzi). De asemenea, cercetarile recente au aratat ca fibrele solubile din banana reduc inflamatiile dureroase, prezente in afectiuni cum sunt boala Crohn si colita hemoragica.



