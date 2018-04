Ziua care îi amintește Vioricăi Dăncilă de prima gafă ca premier

Premierul Dăncilă, mesaj de condoleanţe familiilor românilor care au murit în explozia din Cehia

A doua zi din luna aprilie este Ziua mondială de sensibilizare faţă de autism. Premierul Viorica Vasilica Dăncilă și-a început cariera la Palatul Victoria cu o remarcă neinspirată care a lezat profund pe cei care se confruntă cu această boală. Viorica Dăncilă i-a catalogat drept "autişti" pe cei care "dezinformează UE'' în ciuda faptului că stiu adevărul.

A doua zi, după interviul neinspirat în care a făcut gafa, premierul Dăncilă și-a cerut scuze.

”Îmi pare rău, o să vedeţi în perioada următoare, nu am vrut să fac nicio analogie, dimpotrivă, pentru că întotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme şi voi face acest lucru în continuare. Îmi pare rău că s-a făcut această analogie, nu a fost intenţia mea şi vă asigur că nu aş face acest lucru niciodată, am să iau legătura cu organizaţiile, am să sun personal şi am să le spun că nu a fost intenţia mea”, a spus Viorica Dăncilă, la ieșirea de la bilanțul Poliției Române.

Premierul a vorbit și despre sesizarea la CNCD: ”Ştiu, am spus că voi face toate demersurile nu pentru a evita o sancţiune, ci pentru faptul că chiar îmi pare rău că s-a înţeles acest lucru şi empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme. Am şi spus că mă voi implica ca să construiesc o strategie bună şi pentru astfel de persoane şi pentru alte persoane cu dizabilităţi care se confruntă cu probleme”.

"Peste 9000 de copii cu tulburări de spectru autist din România sunt încadraţi în grad de handicap", iar "statul nu a fost în stare NICI MĂCAR SĂ ÎI NUMERE, darămite să le asigure serviciile psihologice şi sociale necesare pentru a-i ajuta să devină adulţi cât mai funcţionali", conform Anei Dragu, președintele Asociaţia Autism Europa Bistriţa.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat unanim ziua de 2 aprilie ca Zi mondială de sensibilizare faţă de autism pentru a evidenţia necesitatea de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu autism, astfel încât acestea să poată duce o viaţă împlinită, ca parte integrantă a societăţii, potrivit site-ului www.un.org. Rata autismului în toate regiunile lumii este ridicată, iar lipsa înţelegerii are un impact enorm asupra persoanelor cu autism, a familiilor lor şi a comunităţilor.