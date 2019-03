Zi plină la Biroul Electoral Central. PSD și USR Plus și-au depus listele cu candidați

PSD a depus, marţi, la Biroul Electoral Central lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare. Liviu Dragnea nu a fost prezent alături de echipa PSD la depunerea candidaturilor. Și Alianţa USR - PLUS a depus marţi, la Biroul Electoral Central, listele cu semnături şi lista candidaţilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai.

„Vom face mitinguri în fiecare oraş, vom face mitinguri teritoriale, suntem convinşi că vom câştiga aceste alegeri” a spus secretarul general al PSD. Codrin Ştefănescu.

Candidatul plasat pe prima poziţie pe lista PSD, Rovana Plumb, a afirmat, la rândul său că oamenii din echipa PSD „se vor lupta la Bruxelles pentru România, pentru binele românilor".

„Îi rog pe această cale pe români să nu trimită în Parlamentul Europa persoane care votează împotriva propriei lor ţări, să trimită o echipă de patrioţi, aşa cum suntem noi”, a spus Plumb.

Jurnalista Carmen Avram, realizator al postului TV Antena 3, a mulţumit echipei PSD pentru că a acceptat-o şi a ţinut să „garanteze” că va face tot ce îi stă în putinţă să ducă în Parlamentul European „adevărul despre această ţară, adevărul despre oamenii acestei ţări”.

„România să-şi recapete strălucirea pe care a pierdut-o acum nişte ani din varii motive şi cred că asta se poate face prin noi. Tocmai de aceea, dacă vreţi să duceţi împreună cu noi această bătălie pentru România, vă rugăm să ne fiţi alături” a spus Carmen Avram.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea nu a fost prezent alături de candidaţii PSD la depunerea listelor PSD la BEC. În schimb. Câteva zeci de susţinători au fost prezenţi în zonă pentru a-i susţine pe candidaţii social-democraţi.

Alianţa USR-PLUS a depus listele pentru europarlamentare la BEC

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, care deschide lista alianţei pentru europarlamentare, a declarat că ''astăzi se face un pas în plus pentru a scăpa România de hoţie şi de penali'' şi se propune românilor o adevărată alternativă politică.



"Astăzi facem un pas în plus pentru a scăpa România de hoţie şi de penali şi pentru a reîncepe drumul României spre Europa, spre democraţie adevărată şi spre bunăstare. Facem lucrul acesta cu ajutorul a peste 500.000 de români pe care i-am întâlnit în aceste ultime săptămâni mergând pe stradă peste tot în ţară. Cu ajutorul lor mergem astăzi înainte. (...) Am strâns peste 500.000 de semnături. Doar în Bucureşti au fost strânse peste 130.000 de semnături, în diaspora peste 22.000 de semnături - o cifră semnificativă dacă ne gândim la faptul că la ultimele alegeri europarlamentare au participat la vot circa 30.000 de români în diaspora. La Zalău, colegii noştri au strâns doar în oraş peste 6.000 de semnături. (...) Facem azi paşi importanţi nu doar pentru a aduce Europa în România, dar şi pentru a propune românilor o adevărată alternativă politică", a spus Dacian Cioloş, la BEC.



Liderul PLUS a promis că va continua să se întâlnească cu românii. "Vom explica românilor ce vrem să facem în PE şi în ce mod, astfel încât România demnă să fie reprezentată în UE. Cu siguranţă vom câştiga. (...) Nu suntem singuri, suntem peste 500.000 şi până la alegeri cu siguranţă vom fi suficient de mulţi astfel încât să câştigăm", a adăugat fostul premier.



La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că semnăturile sunt adunate ''de la oameni care vor o Românie fără penali şi fără hoţie''.



"Sunt 520.000 de oameni pe care putem construi încrederea şi speranţa pentru alegerile care vor urma. (...) Mergeţi la vot cu speranţa că (...) redevenim o ţară normală, europeană, o ţară de care putem să fim mândri şi în care să trăim cu mândrie. Suntem foarte siguri că România redevine statul acela european fără penali în funcţii publice", a spus liderul USR.