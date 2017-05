Yoghinul Bivolaru a dezvăluit cum a EVADAT din închisoare: "Am dat un ordin telepatic gardienilor"

Gregorian Bivolaru, liderul MISA, cel care a fost adus în România din Franţa la finele lunii iulie pentru a executa pedeapsa de şase ani de închisoare primită în 2013 pentru act sexual cu un minor, a povestit cum a reușit să scape din arestul Securității comuniste în anii 80.

Gregorian Bivolaru a acordat un interviu jurnaliștilor de la Wowbiz.ro în care a rememorat mai multe episoade din perioada „afacerii Meditatia Transcendentale" din ultimii ani ai comunismului: tortura la care a fost supus, evadarea din arestul Securitatii, precum și perioada petrecută într-un spital de psihiatrie.

Liderul MISA, care execută o condamnare pentru acte sexuale cu minori, spune că a fost acuzat de Securitate că vroia să-l asasineze pe Ceaușescu de la distanta, prin metode paranormale, psihotronice. Bivolaru afirmă că s-a folosit de capacitățile sale "paranormale" pentru a evada din arestul Securității

"Episodul cu evadarea chiar a existat, toate acestea s-au petrecut in 1984. Trecusem deja prin mai multe perchezitii, anchete, interogatorii, batai, amenintari, iar in 1982 se declansase „afacerea Meditatiei Transcendentale". Autoritatile, in special organele securitatii, aflasera ca mi se propusese de catre conducatorul acelei miscari sa detin un rol important in cadrul gruparii si tocmai de aceea au intensificat supravegherea mea. Descoperind insa ca, in ciuda amenintarilor repetate, eu organizasem pe ascuns cateva grupe de practica yoga, in 1984 m-au arestat din nou si au incercat sa imi fabrice un nou dosar marsav si aberant.

M-au torturat zile in sir ca sa declar ca urmaream sa-l asasinez pe Ceausescu de la distanta, prin metode paranormale, psihotronice. Daca m-ar fi determinat sa semnez castigau de doua ori: pe mine ma inchideau pentru o lunga perioada de timp, iar anchetatorii ar fi fost apoi priviti ca salvatorii lui Ceausescu, ceea ce le-ar fi asigurat o pozitie privilegiata in sistem.

Pentru ca situatia era grava, am decis sa apelez la singurele mijloace pe care le aveam la dispozitie, respectiv anumite capacitati de factura paranormala pe care le dobandisem prin practica yoga. In felul acesta am transmis in mod telepatic gardienilor sa aduca si apoi sa lase acolo o scara in curtea interioara de plimbare a arestului din Rahova, iar apoi, atunci cand am fost dus inapoi catre celula, am ramas in urma si am folosit imediat scara respectiva pentru a sari cativa metri prin aer intr-un copac ce era lipit de zidul foarte inalt al acelui arest, iar in felul acesta am evadat de acolo si am fost primul care a reusit sa evadeze in acel loc.

Dupa trei zile am fost insa prins de organele securitatii pentru ca un cunoscut in a carui casa m-am ascuns a cedat presiunilor anchetatorilor si le-a dezvaluit unde ma ascundeam. Sunt greu de descris turbarea si dorinta de razbunare a anchetatorilor cand m-am vazut adus din nou in arestul securitatii de la Rahova, au planuit sa ma ucida in bataie daca vor avea ocazia. Din cauza evadarii mele ei ratasera niste avansari, mai ales ca era prima data cand cineva reusise sa evadeze din arestul Securitatii", a povestit Gregorian Bivolaru.

Gregorian Bivolaru a apărut aproape 10 ani printre primii pe lista "Most Wanted" a Poliţiei Române, în care se menţionează că este născut în 13 martie 1952 şi are porecla „Guru - Magnus Aurolsson". Poliţia preciza că motivul urmăririi sale este pedeapsa de şase ani de închisoare primită pentru act sexual cu un minor. Pe aceeaşi listă mai figurează şi alte persoane cunoscute, printre care afaceristul Zaher Iskandarani şi fostul deputat Marko Attila, precum şi Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

Fondatorul MISA a fost condamnat, în 1977, la un an de închisoare pentru multiplicare şi răspândire de materiale pornografice, de ocultism şi magie neagră şi în 1984 a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru că evadase din sediul Securităţii. Atunci, printre adepţii săi a început să circule povestea că evadarea a fost posibilă datorită unor tehnici speciale de yoga. Imediat după Revoluţie, Bivolaru a înfiinţat MISA, care a ajuns să adune peste 40.000 de simpatizanţi, din ţară şi străinătate.