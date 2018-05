Drama Angelicăi, românca traficată în vitrinele din Amsterdam. Bătută şi violată, trăia cu 9€ pe zi

O româncă acum în vârstă de 22 de ani şi-a povestit în presa din Anglia calvarul pe care l-a trăit în ultimii 5 ani.

Totul a început când iubitul ei a dus-o în străinătate sub pretextul unui job bine plătit, decent şi sigur. Din păcate pentru ea, Angelica a fost vândută unor proxeneţi, care au obligat-o să-şi vândă trupul în vitrinele din Amsteradm.



"Când am văzut toate bordelurile cu fete în vitrine, am început să plâng. Am plâns în hohote, fiindcă arătau groaznic şi mi-am dat seama că asta mă aştepta şi pe mine“, a mărturisit ea pentru “Daily Mail”, preluată în click.ro. Traficanţii i-au spus că le datorează 27.000 de lire sterline, susţinând că ar fi suma pentru care familia ei a acceptat să tacă şi să nu-i declare dispariţia, minciună menită să o demoralizeze pe adolescentă.

Angelica a mai povestit că producea zilnic 390 de euro, dar la ea ajungeau doar 9 euro, pentru că proxenetul îi lua aproape tot. Avea un program de 12 ore pe zi şi câteodată dormea chiar în bordel, în cazul în care vreun client solicita un serviciu sexual la prima oră a dimineţii. În cele din urmă, reuşind să anunţe poliţia, Angelica a scăpat şi s-a întors la familia ei. A rămas însă cu sechele fizice şi psihice.