Primele simptome care îţi arată că ai fost infectat cu virusul West Nile. Mergi URGENT la medic!

Virusul West Nile simptome

Specialiștii Ministerului Sănătăţii afirmă că infecția cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătură de țânțar.

Cazurile de meningite/ meningo-encefalite cu virus West Nile depistate și înregistrate în România sunt sporadice și în momentul de față nu există riscul unei epidemii.

Conform datelor furnizate Ministerului Sănătăţii de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile, de la începutul supravegherii, în data de 2 mai 2018 și până în prezent au fost înregistrate 23 cazuri de meningite/meningo-encefalite datorate infecției cu virus West Nile și un deces, în cazul unui pacient în vârstă de 79 de ani care avea comorbidități.

Ministerul Sănătății recomandă autorităţilor administratiei publice locale să intensifice măsurile de dezinsecție în localităţi pentru a preveni răspândirea infecției cu virus West Nile.

Circa 80% din persoanele infectate nu prezintă simptome, însă în cazul în care identificaţi semnele şi simptomele de mai jos, specialiştii în sănătate publică ai Ministerului Sănătăţii vă recomandă să vă prezentați la cel mai apropiat cabinet medical:

• febră

• durere de cap intensă

•dureri musculare

•vărsături

•erupții cutanate

În cazurile severe, complicate care afectează cel mai frecvent persoanele peste 60 de ani cu afecțiuni cronice (cancer, diabet, hipertensiune, boală renală cronică), pot apare şi alte simptome:

•rigiditate a gâtului

•sensibilitate crescută la lumină

•convulsii

•frisoane

•oboseală cronică

•slăbiciune musculară.

Ministerul Sănătăţii recomandă populației mai multe măsuri de protecţie:

– evitarea expunerii la ţânţari, îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

– utilizarea substanţelor repelente de ţanţari;

– montarea de plase la ferestrele locuințelor pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor;

– limitarea deplasărilor în zonele cu multă vegetaţie şi umiditate ridicată (parcuri, păduri, ape stătătoare etc.)

– asigurarea măsurilor de desecare a bălților cu apă din jurul gospodăriilor;

– îndepărtarea recipientelor/obiectelor care favorizează acumularea apei și a gunoiului menajer.

Nu există vaccin sau tratament antiviral specific.

Ce este virusul West Nile

Virusul West Nile este un potential factor declansator al unor afectiuni serioase, principala cale de transmitere in randul oamenilor fiind intepatura tantarilor infestati.

Virusul a fost desoperit in anul 1937 in districtul West Nile din Uganda.

Virusul West Nile. Interesul expertilor fata de virusul West Nile a crescut in momentul in care acesta a fost depistat in Statele Unite, mai exact in News York City, in anul 1999, cand au fost confirmate 66 de cazuri soldate cu 7 morti.

Virusul West Nile. Mai tarziu, in anul 2002, au fost raportate un total de 480 de cazuri, soldate cu 24 de decese. In mai putin de 1 an, virusul s-a extins in peste 11 state de-a lungul Coastei de Est.

Pana in anul 1999, virusul West Nile fusese depistat doar in Africa, Asia, Orientul Mijlociu, si extrem de rar in Europa.

Virusul West Nile. Cum putem preveni infectarea cu virusul West Nile

Cea mai usoara metoda de prevenire a infectarii este evitarea intepaturilor de tantar.

- cand se desfasoara activitati in mediul extern, se recomanda utilizarea unui repelent pentru insecte.

- activitatea tantarilor este mai intensa in zori si dupa apunerea soarelui. In aceste momente ale zilei, este absolut necesara utilizarea unui repelent si purtarea de haine lungi, care sa acopera corpul intr-o proportie cat mai mare.

- pentru evitarea patrunderii tantarilor in casa, se recomanda montarea de plase speciale la ferestre;

Virusul West Nile. Care sunt simptomele contactarii virusului

Perioada de incubatie

De regula, pacientii dezvolta simptomele dupa 3 - 14 zile de la contactarea virusului (intepatura tantarului).

In mod surprinzator, organismul uman raspunde diferit in urma contactarii virusului, in ceea ce priveste simptomatologia; astfel, au fost identificate 3 situatii:

1. Manifestarea de simptome severe - Meningita / Encefalita

Aproximativ 1 din 150 de persoane infectate cu virusul West Nile dezvolta simptome severe de boala:

- febra puternica;

- dureri de cap;

- rigiditate la nivelul gatului;

- stupoare (simptom ce apare de regula in psihoze: deprimare, insensibilitate, amutire);

- dezorientare;

- coma;

- tremor si convulsii;

- slabiciune musculara;

- pierderea vederii;

- amorteala si paralizie;

Simptomele pot persista pe perioada mai multor saptamani, iar efectele neurologice pot fi permanente.

Recuperarea este caracterizata de o perioada lunga de convalescenta si extenuare.

2. Manifestarea de simptome moderate - Sindrom febril

Perioada de incubare este de 2 - 8 zile.

Aproximativ 20% dintre persoanele infectate cu virusul West Nile prezinta simptome de severitate moderata:

- febra;

- durere de cap;

- simptome gastrointestinale: stare de greata si varsaturi, lipsa apetitului alimentar, diaree;

- dureri musculare si articulare;

- rareori limfadenopatie - inflamarea ganglionilor limfatici;

- urticarie la nivelul pieptului, stomacului sau spatelui;

Simptomele se manifesta pe o perioada de 7-10 zile, desi slabiciunea poate persista pana la cateva saptamani, iar limfadenopatia pana la 2 luni.

3. Lipsa simptomelor - Infectie asimptomatica

Aproximativ 80% (4 din 5 persoane) infectate cu virusul nu prezinta nici un simptom.

Virusul West Nile. Transmiterea virusului

1. Tantari infestati.

Cel mai adesea, virusul West Nile se raspandeste prin intepatura tantarilor infestati, care la randul lor il contacteaza prin inteparea pasarilor infectate.

2. Transfuzii, transplante, transmitere mama-copil

In foarte putine cazuri, s-a constatat o transmitere a virusului prin transfuzia de sange, transplantul de organe, alaptare sau chiar pe perioada de sarcina, de la mama la copil.

3. Virusul nu poate fi transmis prin atingere!

Virusul West Nile nu poate fi raspandit prin contact fizic obisnuit, cum ar fi sarutul.

Virusul West Nile. Diagnosticare si tratament

Diagnosticarea infectiei cu virusul West Nile se face printr-o combinatie de teste speciale de biologie moleculara asociate cu observarea semnelor si simptomelor.

- Testarea se efectueaza doar in cazul pacientilor care prezinta simptome severe, deoarece nu exista un tratament pentru infectia cu virusul West Nile.

- Confirmarea diagnosticului are la baza teste ADN, denumite Reactia de polimerizare in lant (PCR) sau analiza fluidului din maduva spinarii (lichidul cefalorahidian).

Virusul West Nile. Analiza lichidului cefalorahidian se face prin prelevarea unor mostre obtinute prin punctii spinale - introducerea unui ac in partea inferioara a coloanei vertebrale. Lichidul este analizat apoi in vederea identificarii unor dovezi de infectie, cum ar fi cresterea numarului de leucocite si a cantitatii de proteine.

Ambele probe sunt supuse analizei in cadrul unui laborator specializat.

Virusul West Nile. Nu exista un tratament specific pentru virusul West Nile.

In cazul manifestarii de simptome de severitate medie, starea pacientului se imbunatateste dupa cateva zile in absenta unui tratament.

In cazul simptomelor severe, se recomanda prezentarea de urgenta la camera de garda; in general, este necesara spitalizarea pacientului si tratarea cu medicatie intravenoasa.