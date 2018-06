"Vrei să fii milionar?", din toamnă, cu prezentator nou. Surpriză uriașă

"Vrei să fii milionar?" va avea, în România, o prezentatoare - până acum, gazda emisiunii era Virgil Ianțu. Emisiunea va fi pe Kanal D în grila de toamnă.

„Vrei sa fii milionar?” („Who Wants To Be A Millionaire?”) este cel mai cunoscut format quiz din lume. A fost produs pentru prima data in Marea Britanie, pe reteaua ITV, in septembrie 1998. Anul acesta se implinesc doua decenii de cand „Vrei sa fii milionar?” intra in din casele telespectatorilor intreaga lume. Show-ul a devenit la scurt timp de la lansare un fenomen din punct de vedere al ratingului, cu o audienta medie de 19 milioane de telespectatori. De atunci formatul a fost prezent in peste 120 de tari.

Impactul pe care l-a avut „Vrei sa fii milionar?” la nivel social e unul considerabil, pornind de la apartitia unei game complexe de produse interactive, aplicatii educationale care au la baza jocul si pana la filmul de succes „Slumdog Millionaire”, castigator al premiului Oscar, ce are in centrul povestii chiar celebrul concurs.