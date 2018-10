"Vrei să fii milionar?", prezentată de Teo, începe în curând

Vrei sa fii milionar

„Vrei să fii milionar?” debutează luni, 5 noiembrie, de la ora 23:00 la Kanal D. Emisiunea este prezentată de Teo.

Teo Trandafir: „Este cel mai greu lucru pe care l-am facut in viata, cel mai frumos lucru pe care l-am realizat, mi-am pus tot sufletul in acest format pe care il iubesc. Este un proiect in care cred foarte mult si din care telespectatorii si participantii la concurs au de invatat cu adevarat”

În primă instanță, emisiunea „Vrei să fii milionar?”, numită inițial „Vrei să fii miliardar?” a fost difuzată și produsă de Prima TV și a fost prezentată de Virgil Ianțu. În anul 2011, emisiunea-concurs s-a mutat la Kanal D și era prezentată de același Virgil Ianțu.

Trei ani mai târziu, în 2014, emisiunea și Ianțu trec înapoi la Prima TV.

În 2018, emisiunea revine la Kanal D, însă cu un nou prezentator: Teo Trandafir.