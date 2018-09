Vodafone concediază 1.700 de angajaţi din România, Egipt şi India

Vodafone, va concedia în acest an financiar 1.700 de angajaţi de la centrele de servicii din România, Egipt şi India, aproximativ 8% din forţa sa de muncă pe acest segment, informează Financial Times (FT).

Al doilea operator de telefonie mobilă din lume, Vodafone, va concedia în acest an financiar 1.700 de angajaţi de la centrele de servicii din România, Egipt şi India, aproximativ 8% din forţa sa de muncă pe acest segment, a anunţat viitorul director general al companiei, Nick Read, la o conferinţă desfăşurată la New York, informează Financial Times (FT).