VIRAL. Cazul nevăzătorului Petrică, împins pe scări de şoferul unui autobuz, trezeşte Guvernul

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat duminică, pe Facebook, că a reacționat, la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la "pățania" lui Petrică, un nevăzător din Pașcani căruia nu i-au fost respectate drepturile, după ce acesta a fost bruscat şi împins pe scarile autocarului, chiar de şoferul firmei care a refuzat să îl transporte până la Sibiu. Ministrul a mai anunţat că reprezentanții Poliției Române desfășoară verificări suplimentare în legătură cu acest caz.

"Cazul lui Petrică din Pașcani mă interesează în primul rând ca om, pentru că gândesc că dinamica lucrurilor pe care le trăim ar trebui să nu ne facă să ne îndepărtăm unii de ceilalți, ci dimpotrivă, să ne bucurăm de o normalitate liniștită, chiar dacă unii dintre noi suferă de o boală, se luptă cu un handicap sau sunt defavorizați de natură. Din postura funcției de ministru al afacerilor interne, am reacționat cum am aflat de 'pățania' lui Petrică. Am luat legătura cu doamna Baban care a avut amabilitatea să îmi dea numărul de telefon al domnului Petrică pe care l-am și sunat. În acest moment, reprezentații Poliției Române desfășoară verificări suplimentare pentru a afla exact ce s-a întâmplat atunci, iar dacă cineva a greșit atunci acela trebuie să plătească!", a afirmat Carmen Dan.

Redăm, integral postarea Laurei Baban, cea care a făcut cunoscută povestea lui Petrică:

"Petrica e prietenul meu. E nevăzător din naștere. Și, din păcate, Petrică locuiește în România. Să vă zic de ce ”din păcate”. Deunăzi, Petrică avea de călătorit până la Sibiu. A găsit o firmă de transport, TRANS POLOSAM, din Iași, care avea un autobuz pe traseul ăsta. (Pe contul lor de pe autogari.ro scrie foarte frumos: ”Incepand cu anul 2003, echipa SC TRANS POLOSAM SRL asigura calatorilor sai un transport sigur, confortabil si civilizat cu autocare noi, elegante etc.”)

Petrică a sunat cu două zile înainte ca să-și rezerve biletul și a anunțat că va călători cu un câine ghid, căruia i-a rezervat de asemenea bilet. La telefon i s-a spus că e totul în regulă, să se prezinte la microbuz în ziua și la ora indicată, în Peco OMV. Petrică locuiește în Pașcani, iar autobuzul pleca de la Târgu Frumos. Așa că a tocmit un om să-i ia cu mașina. La Târgu Frumos, de dimineață, pe la 7 și jumătate, Petrică și Maya s-au prezentat la autobuz. Când i-a văzut șoferul, Daniel (din păcate nu-i știm și numele de familie), a strigat la el că nu-l ia cu câine.

Legea spune altfel: era obligat să-i ia! Maya este un câine ghid, antrenat special ca să-l ajute pe Petrică. Șoferului nu i-a păsat. A turbat și-a început să-l înjure. Apoi a lovit cu piciorul câinele, de-a scheunat Maya (un labrador măricel) și s-a rostogolit pe scări, apoi șoferul Daniel l-a împins violent pe Petrică jos din autobuz, a închis ușa și a plecat. Nimeni nu a reacționat! Nimeni. Petrică a sunat la 112. A venit Poliția. Legea spune că șoferul trebuia oprit în trafic, amendat cu o sumă între 6.000 și 12.000 de lei și obligat să ia pasagerul nevăzător împreună cu câinele lui ghid. Dar, pentru că în România legea se face la tocmeală, șoferul a scăpat basma curată și și-a continuat de drum, iar firma, în cârdășie cu Poliția, i-a oferit lui Petrică posibilitatea să vină cu următorul microbuz, care pleca peste 4 ore. (Trebuie să mai spun aici că polițistul nu știa legea, Petrică i-a indicat-o.) - Bine, domnule, dar eu ce fac acum, unde mă duc?, l-a întrebat Petrică pe polițist. - Și ce vrei, să te iau la mine acasă?, a venit răspunsul. Polițistul s-a urcat în mașina de serviciu și-a plecat.

”Laura, am rămas acolo în stradă, să mă uit la stele”, mi-a zis, iar mie mi-au dat lacrimile. Măcar dacă ar putea să vadă Petrică stelele... ”Știi cum e să fii singur într-un oraș străin pe care nici nu-l poți vedea?” Petrică și Maya au așteptat, acolo în stradă, în benzinărie, în locul unde i-a părăsit și șoferul, și Poliția, timp de aproape patru ore, până când i-a luat următorul autobuz. ”Și dacă era noapte? Eu ce făceam până dimineața?” ”Mie mi-e frică mereu. Îți dai seama, dacă și Poliția Română a avut reacția asta, ce speranță mai am? Dacă pățesc ceva rău, eu ce fac? Eu al cui sunt?” Mi-am înghițit lacrimile. Mi-e ciudă tare. Nu pot face multe, dar vă pot ruga să facem întâmplarea asta populară. N-am zis niciodată cuvintele astea, dar le zic acum: vă rog, Share masiv! (Marian Godina, iartă-mă că te tag-uiesc, dar ne-ai putea ajuta?) Să se știe, poveștile astea trebuie spuse! Să se știe firma, să ajungă măgăria asta până la urechile șoferului aș vrea. Dacă noi nu ne revoltăm, nimeni n-o va face. Un singur om dacă la o situație asemănătoare își va schimba atitudinea, și tot am făcut ceva bine. ”Eu al cui sunt?” Al nostru ești, Petrica!

Later edit1: Firma și-a închis pagina de Facebook în urma mesajelor și postărilor noastre. Dar puteți scrie pe Google "trans polosam iasi contact" și lăsați un review, de acolo nu-l pot șterge.

Later edit2: S-a făcut și o știre la Pro TV despre asta, dar nu s-a menționat firma și nu li s-a cerut nicio declarație. http://m.stirileprotv.ro/lbin/mobile/index.php… Petrică tocmai mi-a povestit că, în urma reportajului, șoferul l-a sunat și l-a amenințat:

"Lasă că te mai prind eu pe undeva, ne mai întâlnim noi, dacă ți-a trebuit să chemi televiziunea!"

Later edit3: Liviu Dragnea - "Îmi pare rău pentru experiența urâtă a lui Petrică și vreau să îi facem dreptate. Am discutat cu doamna Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne și am rugat-o să facă toate verificările necesare și să aplice toate sancțiunile stabilite de lege." Doamna Carmen Daniela Dan m-a contactat și, cu acceptul lui Petrica, i-am dat numărul lui de telefon. Să vedem ce va urma, vă țin la curent.

Later edit4: Astăzi, la Antena 3, doamna ministru Carmen Dan a fost întrebată despre această întâmplare și dumneaei a întărit din nou promisiunea că va lua toate măsurile ca cei vinovați să fie trași la răspundere.