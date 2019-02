Dăncilă: Nu cred că în acest moment este nevoie de o restructurare a Guvernului

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a precizat marţi, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, că au existat colegi care au susţinut varianta unei restructurări a Guvernului, dar că ea nu este de acord cu o astfel de măsură în perioada în care România deţine Preşedinţia Consiliului UE.

"Eu cred că în acest moment nu este nevoie de o restructurare şi am să şi explic de ce. În primul rând pentru că deţinem preşedinţia rotativă şi cred că este bine să dăm dovadă de multă seriozitate, aşa cum am dat încă din prima zi de preluare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. În două luni de zile s-au realizat foarte multe lucruri. România şi-a schimbat imaginea în ceea ce priveşte experienţa pe care o are şi munca pe care a depus-o în timpul preşedinţiei rotative. Ceea ce nimeni nu ne dădea şanse la început - mă refer la Directiva Gaze, la drepturile de autor - iată că am ajuns în trialog, iar ritmul în care se lucrează este unul alert. Eu cred că trebuie să continuăm şi în timpul Preşedinţiei, eu cred că nu trebuie să avem o restructurare", a afirmat Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Ea a menţionat că această variantă a fost avansată de către social-democraţi preocupaţi de faptul că "două portofolii atât de importante" au rămas fără miniştri titulari o perioadă mai îndelungată.

"S-a vorbit despre acest lucru, tocmai din experienţa celor întâmplate. Am văzut că domnul preşedinte Iohannis a refuzat aceste numiri. Chiar până ieri nu am avut justificarea sau dacă îl acceptă sau nu îl acceptă pe Mircea Drăghici, iar colegii au considerat că ar trebui o restructurare, să trecem prin Parlament, astfel încât să nu mai avem nevoie de acceptul domnului preşedinte Iohannis. Deci, aceasta a fost gândirea pe care au avut o colegii când au vorbit despre restructurare", a precizat ea.

Sursa: agerpres.ro