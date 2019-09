Viorica Dăncilă, mișcare de ultim moment la Guvern! Ce hotărâre a luat

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că, în ședința Executivului, astăzi, a fost adoptată o hotărâre de Guvern prin care a transferat de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonanțelor de urgență, în sensul motivării situației excepționale.

Prim-ministrul a spus că va face tot posibilul să asigure operativitatea Guvernului și stabilitatea țării.

”Când am venit în fața românilor și am spus că sunt singurul candidat dispus să își asume guvernarea acestei țări, când am venit și am promis oamenilor că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a asigura stabilitate guvernamentală și respectarea drepturilor tuturor, mi-am asumat să lupt, să găsesc soluții, să continui în ciuda tuturor piedicilor pe care le pun cei ce sunt candidați înainte de a fi oameni de stat.

Astăzi am adoptat o hotărâre de Guvern prin care am transferat de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonanțelor de urgență, în sensul motivării situației excepționale, așa cum cere legea.