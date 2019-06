Viorica Dăncilă, intrare spectaculoasă la congres! A renunát la imnul lui Dragnea! (VIDEO)

Viorica Dăncilă şi-a făcut o intrare spectaculoasă în scenă la congresul PSD! Timp de 10 minute, şefa guvernului a străbătut traseul de la intrarea în Sala Palatuluiu până pe secenă şi a făcut baie de mulţime, pe acordurile piesei "Stand up fot the Champions".

Piesa britanicilor Right Said Freed, renumită datorită folosirii la numeroase competiţii sportive din întreaga lume, a înlocuit clasicul AC/DC "Thunderstruck".

