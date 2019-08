Viorica Dăncilă, după Cex: ”Dacă doamna Birchall e la Cotroceni, e foarte grav!”

Viorica Dăncilă a anunțat schimbările de miniștri pe care le-a făcut în ședința PSD de vineri. După Cex, ea a explicat motivele micii remanieri și a avertizat că urmează și alte înlocuiri de miniștri în situația în care observă că nu se respectă programul de guvernare.

Cex-ul PSD s-a încheiat! Liderii partidului au discutat în timp de trei ore despre remanieri, iar la final președintele PSD - Viorica Dăncilă a anunțat noile modificări din Guvern.

Premierul Viorica Dăncilă a decis să o înlocuiască pe Ana Birchall de la șefia Ministerului Justiției cu judecătoarea Dana Gîrbovan. Totodată, șefa Guvernului a propus un nou ministru la Educație, pe vicepreședintele Senatului și liderul PSD Argeș - Șerban Valeca, iar Iulian Iancu a fost validat pentru postul de vicepremier pe probleme economice.

Comitetul Executiv al PSD l-a mai validat, vineri, pe Mihai Fifor la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

La declarații, Viorica Dăncilă a explicat că nu are ce să-i reproșeze Anei Birchal, dar consideră că la Ministerul de Justiție trebuie să fie un om neimplicat politic.

”Vreau ca la Ministrerul Justiției să fie cineva care cunoaște foarte bine modul în care lucrează magistrații

Nu i-am reproșat absolut nimic doamnei Birchall. Nu aș pleca de la aprecieri sau reproșuri pentru un ministru sau altul. Am explicat de ce am vrut această schimbare și de ce am vrut această nominalizare. Schimbarea nu are nicio legătură cu deciziile referitoare la Secția Specială pentru Investigare Magistraților”, a spus Viorica Dăncilă.

Informată de presă că Ana Birchall s-ar afla la Cotroceni după ce schimbarea din funcție a devenit publică, Viorica Dăncilă a afirmat că e foarte grav ce a făcut.

”Dacă doamna Birchall a făcut acest lucru este foarte grav. Este membru PSD și problemele le rezolvăm în interiorul partidului. I-am explicat doamnei Birchall că vreau să fac această nominalizare pentru că vreau pe cineva din rândul magistraților care nu este înregimentat politic, să existe certitudinea că e bună conlucrare și va exista consens.

Sper că președintele României să accepte nominalizarea. Nu văd ce motive profesionale poate găsi să nu accepte”, a mai spus președintele PSD.

Referitor la discuțiile cu partenerul de alianță - Călin Popescu Tăriceanu și despre un eventual scenariu în care ALDE va pleca de la guvernare, Viorica Dăncilă a declarat că nu a avut astăzi nicio vorbă cu acesta.

”Nu am vorbit cu domnul Tăriceanu, vom avea o ședință. Nu cred că trebuie să abordăm astfel lucrurile, vom lua împreună măsurile care sunt cele mai bune pentru guvern și pentru coaliție, vom discuta luni și vom vedea punctele pe care le vom avea împreună în program.

Vom discuta totul în coaliția de guvenrane. Nu știu ce are de gând să facă ALDE”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Ea a menționat că s-ar putea să mai facă și alte modificări dacă lucrurile nu merg bine, dacă sunt miniștri care nu respectă programul de guvernare.