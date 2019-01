Viorica Dăncilă, anunț în scandalul înfierii băiatului ei: "Voi notifica prin avocat..."

Foto: Antena 3

Viorica Dăncilă a vorbit despre subiectul înfierii fiului ei, Victor, eveniment petrecut în 1990, subiect adus în fața opiniei publice de "Libertatea".

Viorica Dăncilă a anunțat că "voi notifica prin avocat orice publicație care va aborda în acest fel subiectul. I-am rugat pe colegii mei să nu vorbească despre acest subiect".

"M-am gândit mult dacă să vorbesc despre această mizerie. Și am hotărât că trebuie să vorbesc, pentru că mâine i se poate întampla oricui acest lucru și trebuie să existe cineva care să oprească aceste abordări.

Vă vorbesc în calitate de mamă și nu îmi este deloc ușor. Cred că nimeni nu merită acest lucru. Absolut nimeni. Și vreau să spun că este pentru prima și ultima dată când abordez acest subiect", a spus Viorica Dăncilă la Antena 3.

Premierul a precizat apoi: "Am vorbit cu fiul meu aseară și am hotărât împreună cu el să vorbesc despre acest aspect, pentru că dacă nu vorbeam acum sunt convinsă că ar fi continuat cu aceste lucruri urâte și încercau să inducă ideea că am încălcat legea, că am făcut ceva rău

Eu am certitudinea că am făcut cel mai bun lucru din viața mea și dacă ar fi să întorc timpul aș face acest lucru din nou".