Viorel Lis a văzut moartea cu ochii! Ce a povestit Oana Lis

Viorel si Oana Lis

Viorel Lis a văzut moartea cu ochii în urmă cu două săptămâni! Fostul edil-șef al Bucureștiului a suferit un accident vascular cerebral dar, din fericire, urmările nu sunt grave.

Contactată de Click!, Oana, soția lui Viorel Lis, ne-a mărturisit că nu concepe viața fără soțul său.

“Viorel s-a externat de vreo două zile și acum este acasă. Este bine, vorbește, mă bucur că nu a paralizat! Când a ajuns în spital medicii au decis că trebuie să îi facă toate analizele, așa că a ieșit de acolo, în urma investigațiilor, cu mai multe boli de câte știa. Acum trebuie să mănânce mâncare gătită, are interdicție la zahăr (n.r. are și diabet). Este mai dificil, dar mergem înainte!”, ne-a spus Oana Lis, care ne-a mai mărturisit și ce sperietură zdravănă a tras din cauza unei crize de epilepsie, pe care Viorel a făcut-o în timp ce era internat: “M-am speriat foarte tare când am văzut că soțul meu are o criză de epilepsie. Am început să plâng și nu mă mai puteam opri. M-am rugat la Dumnezeu în acele momente să trăiască și să poată vorbi”, a mai declarat Oana Lis pentru Click!