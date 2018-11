VIDEO Primul smartphone din lume cu două "bretoane"

Decupajul în display este o caracteristică pe care majoritatea telefoanelor de top de pe piaţă o au, acest compromis de design fiind necesar pentru a împinge ecranul cât mai aproape de marginile dispozitivului fără a renunţa la anumite componente.

Se pare însă că producătorul japonez Sharp încearcă să iasă în evidenţă folosind acest artificiu de design, fiind primul care aduce pe piaţă un telefon cu DOUĂ decupaje, unul sus şi unul jos. Dispozitivul care poartă onoarea de a fi primul telefon cu două notch-uri se numeşte Sharp AQUOS R2 Compact şi nu pare să fie un telefon deloc rău, în ciuda design-ului ciudat, scrie Go4It.ro

AQUOS R2 Compact nu este primul smartphone cu notch de la Sharp. Compania japoneză a fost una dintre primele care a oferit modele de telefoane fără ramă în jurul display-ului, chiar înainte de apariţia modelului Mi MIX de la Xiaomi în urmă cu doi ani. De asemenea, a fost una dintre primele companii care a introdus decupajul în partea de sus a ecranului, cam în acelaşi timp cu apariţia lui Essential Phone. Totuşi nu ne-am fi aşteptat ca Sharp să fie „pionier” şi în realizarea unui artificiu de design care poate fi numit „hidos”.

Pentru R2 Compact, Sharp a decis să decupeze ecranul şi în partea de jos, pentru a face loc senzorului de amprentă, care nu avea loc în rama subţire de sub display. În era în care toţi producătorii aduc senzori de amprentă cât mai sofisticaţi, fie sub display, fie în rama metalică de pe laterale, sau chiar pe spatele dispozitivului, AQUOS R2 Compact are senzorul parţial „în display”, decupând o parte a display-ului în acea zonă.