VIDEO LIVE BLOG | Simona Halep – Serena Williams, finala de la Wimbledon.

Va fi duelul dintre locul 7 WTA și locul 10 WTA. Este o diferență de vârstă de zece ani între cele două jucătoare (27 vs. 37).

Serena Williams este favorita specialiștilor să câștige trofeul cu numărul opt la Wimbledon. Americanca s-a impus în 9 dintre cele 10 confruntări cu românca.

Simona Halep este prima jucătoare din România care ajunge în finală la Wimbledon. Ea a mai reușit o semifinală (2014) și două sferturi de finală (2016, 2017) pe iarba londoneză.

Românca a dezvăluit că este mai puternică mental și a învățat micile secrete ale jocului pe iarbă.

„Am reușit să mă relaxez ca persoană și iată că e mai bine pe teren. Dar sunt la fel de concentrată. Sunt în finală și nu vreau să pun presiune pe mine. Vreau să-mi fac planul de joc și să mă simt bine pe teren.

Mi-am adaptat puțin jocul pe iarbă… dropshot, slice, serviciul. Acum știu ce trebuie să fac cu mingea. Sunt încrezătoare, nu mă mai tem de săritura mingii. În plus, sunt mai stabilă pe picioare, aspect care e foarte important pe iarbă.

Am jucat multe meciuri împotriva Serenei Williams, multe au fost echilibrate. Am învățat că am șanse să câștig. Respect foarte mult ce a reușit până acum, dar mă simt mai puternică mental. Serena a fost una dintre persoanele care m-au inspirat. Am văzut-o cum a câștigat atât de multe titluri de Mare Șlem„, a spus Simona Halep la conferința de presă.

La 37 de ani și din postura de mamă, Serena Williams vizează titlu de Mare Șlem cu numărul 24, pentru a o egala pe Margaret Court, deţinătoarea recordului.

„Are multe calităţi impresionante. Evident, tenacitatea ei, capacitatea ei de a deveni din ce în ce mai bună de fiecare dată, capacitatea de a găsi putere. Nu poate fi subestimată. Este ca o mică centrală electrică. A terminat anul pe locul 1 de două ori consecutiv şi simt că a revenit şi vrea să demonstreze că poate din nou. Nu am uitat înfrângerea în faţa ei, a jucat incredibil şi asta mă face să ştiu că poate ajunge din nou la acel nivel şi trebuie să fiu mai bună„, a spus Serena Williams.

Câștigătoarea turneului de la Wimbledon va primi 2,6 milioane de euro și 2.000 de puncte în clasamentul WTA, iar finalista 1,3 milioane de euro și 1.300 de puncte WTA.

Meciul zilei dintre Simona Halep și Serena Williams este LIVE VIDEO BLOG pe realitateasportiva.net, de la ora 16:00.