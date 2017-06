Victor Ponta îi ia apărarea lui Grindeanu, în disputa cu PSD: Schimbarea Guvernului este urgenţă?

Fostul premier Victor Ponta se întreabă, într-o postare pe Facebook, dacă schimbarea Guvernului Grindeanu este o "urgență" în această vară.

"Am și eu două întrebări ca 'cetățeanul turmentat' — că mă uit și chiar nu mai înțeleg. Schimbarea Guvernului Grindeanu este urgența noastră în această vară? Este ceea ce își doresc cei care au votat în decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD? Sau parlamentarii care susțin majoritatea guvernamentală? Eu am votat în decembrie cu PSD, sunt (încă) membru al partidului și ca deputat am votat mereu pentru susținerea proiectelor acestui Guvern — să înțeleg că până acum am greșit?!?!", a scris Ponta, pe rețeaua de socializare.

El a adăugat că, în perioada 2001 — 2004, când primar general al Bucureștiului era Traian Băsescu, acesta dădea vina pe Guvern pentru "tot ce nu era el în stare să facă".

"Eram în Guvernul PSD condus de Adrian Năstase în perioada 2001 — 2004 când primar general al Bucureștiului era Traian Băsescu — îmi amintesc că tot ce nu era el în stare să facă la Primărie, Băsescu dădea vina pe Guvern/iar în 2004 s-a jurat că vrea să rămână primar 'să își termine proiectele' dar a candidat la prezidențiale și ați văzut ce bine ne-a fost! Să înțeleg acum în 2017 că ce făcea Băsescu era bine? Poate mă ajutați dumneavoastră cu ceva lămuriri; dacă întreb conducerea partidului sigur nu au ei timp să piardă cu un biet membru așa cum sunt eu", a completat Ponta.