Victor Ponta, devastator: "Imbecilitatea și grosolănia..."

Victor Ponta

Victor Ponta, aflat la Iași, a condamnat "imbecilitatea si grosolania baronilor de la Centru care le-au interzis membrilor PSD de pe plan local sa participe la un eveniment organizat in cinstea Iasiului si a Moldovei".

Redăm mai jos postarea lui Victor Ponta, președinte al partidului Pro România.

"Ma aflu deja la Iasi ( ca in fiecare an - mai ales dupa 2011) pentru a-mi arata respectul pentru Ziua Unirii si Capitala Istorica a Moldovei !

In aceasta seara, la invitatia Primarului Mihai Chirica , am participat alaturi de Iurie Leanca , Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin la evenimentul care marcheaza binemeritatele distinctii acordate Iasiului si institutiilor culturale de exceptie ale orasului prin decizia Parlamentului , respectiv a Presedintelui Romaniei.

Am remarcat prezenta in aceasta seara a multor personalitati din lumea culturala, religioasa, universitara, economica si politica a Moldovei - alaturi de Dl. Iohannis si alti invitati din Bucuresti/ inca ma uluieste imbecilitatea si grosolania baronilor de la Centru care le-au interzis membrilor PSD de pe plan local sa participe la un eveniment organizat in cinstea Iasiului si a Moldovei ( doar pe motiv ca a fost organizat de Primarul Chirica) - regret situatia rusinoasa in care sunt mereu pusi fostii mei colegi de la PSD.

Si maine voi fi prezent, ca de fiecare data, alaturi de oamenii din Piata Unirii / am curajul sa merg alaturi de romani - spre deosebire de alti lideri politici care traiesc doar ca sobolanii in vile de protocol si birouri platite cu bani grei de la Bugetul de stat!

Felicitari Iasi - felicitari Moldova - felicitari Romania!".