Ponta face acuzații grave: Dragnea și Vâlcov dau banii de la SRI unei firme americano-israeliene

Fostul premier Victor Ponta sesizează un aspect suspect din amendamentul depus de Liviu Dragnea prin care șeful PSD vrea să redirecționeze bani de la servicii către un program de sănătate.

Victor Ponta acuză că Dragnea și Vâlcov au pus în amendament inclusiv "firma la care trebuie să se ducă banii."

"Problema este ca acest program "Panorama" apartine unei firme americano - israeliene pe numele sau NATERA", sesizează fostul premier PSD.

Ponta propusese ca banii pe care Dragnea vrea să-i dea la Sănătate să fie luați de la partidele politice, care au bugete record în acest an.

Potrivit lui Ponta, "Dragnea si Valcov dau banii la o firma privata pentru niste teste care oricum sunt inutile daca nu sunt urmate de analize si proceduri care nu au finantare!", a scris Ponta pe Facebook.

"Liviu Dragnea a facut un amendament care a fost acceptat de Comisiile Parlamentare - amendamentul ProRomania sa NU mai dam 100 milioane de euro la partide a fost respins! Dar sa vedem ce propune Dragnea :

1. Sa ia banii de la "Servicii" si de la SPP - in conditiile in care in 2019 avem in Romania doua evenimente majore cu risc maxim de securitate : vizita in Romania a Sanctitatii Sale Papa si Summitul de la Sibiu la care sunt prezenti 27 de sefi de stat si guvern din Uniunea Europeana/ din prostie sau rea credinta Dragnea saboteaza aceste doua evenimente ( probabil pentru ca nu este el gazda sau invitat la acestea)

2. Dragnea propune ca acesti bani sa se dea la Ministerul Sanatatii ( de unde a luat peste 1 miliard prin OUG 114/2018) pentru Vitamina D ( o gluma proasta despre care medicii nici nu isi pierd timpul sa comenteze - o "frectie la picior de lemn) si pentru un program de teste prenatale numit direct "Panorama"

3. Problema este ca acest program "Panorama" apartine unei firme americano - israeliene pe numele sau NATERA

Aceleasi teste sunt insa oferite si de alte firme prin programe cu alte denumiri : "Harmony" ( firma Roche) sau "Neobona" ( firma Synlab)! Deci Dragnea a pus in amendament si firma la care trebuie sa se duca banii!

Acum puneti in balanta ce este mai important pentru Romania :

A. sa aiba asigurata securitatea in timpul vizitei Papei in Romania si a Summitului European de la Sibiu si sa aiba bani de combatere a interferentelor Rusiei in Alegerile din Romania, Moldova sau Ucraina ( cum a propus Guvernul)

B. Sa dea Dragnea si Valcov banii la o firma privata pentru niste teste care oricum sunt inutile daca nu sunt urmate de analize si proceduri care nu au finantare! Alegeti!", a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.