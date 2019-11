Victor Ponta a explodat în fața valului de trădări. "Tudose a negociat cu Orban în weekend"

Ponta, exasperat de trădarea lui Tudose

Victor Ponta, liderul Pro-România, este îngenuncheat de valul de trădări din partid: tot mai mulți lideri Pro-România și-au anunțat susținerea pentru Guvernul Orban. Ponta a răbufnit împotriva fostului premier PSD Mihai Tudose, pe care îl acuză că a negociat cu Ludovic Orban în weekend. Dar nu este singurul trădător din partidul pe care îl conduce.

În cursul dimineții de luni, europarlamentarul Pro România, Mihai Tudose, a declarat că ar trebui votat Guvernul Orban.

În paralel, surse citate de presa centrală spun că Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin, doi dintre cei trei prim-vicepreședinți ai partidului Pro România, ar urma să voteze azi pentru guvernul Ludovic Orban, împreună cu alți șase membri ai partidului.

Victor Ponta spune că este greșeala lui că a lăsat să treaca "toate tradarile si ticalosiile". Mergem mai departe - mai putini dar fara vanzatori!, scrie Ponta pe Facebook.

"Daca va puneati intrebarea cine este "negociatorul" cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL ! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge , doar candideaza sa ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!

E bine ca macar separam apele / dar este greseala mea ca am lasat de la mine sa treaca toate tradarile si ticalosiile la adresa noastra! Mergem mai departe - mai putini dar fara vanzatori!

Mihai Tudose a descoperit acum grija fata de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea si l-a lasat pe Premierul Japoniei singur prin Bucuresti! Si tocmai el care a zis ca ramane alaturi de noi sa lupte in Parlamentul Romaniei si a plecat imediat la Bruxelles pentru 5 ani cu voturile noastre!

Este corect sa nu votam un Guvern nelegitim, neprofesionist, instaurat cu metodele folosite de Traian Basescu in Decembrie 2009 - si care va genera un dezastru in 2020 exact cum a fost in 2010! Nu am votat Guvernul "Ciolos" si mi-am asumat toate riscurile - asa voi face si acum!

ProRomania trebuie sa fie un proiect politic pe termen lung , cu adevarat modern si social democrat / nu voi lasa ca aceasta constructie sa fie folosita ca un vehicol de adus la Putere PNL si Ludovic Orban!

Chiar daca acum ProRomania este sub un atac total - vom rezista si vom fi mai buni si mai puternici!", a scris Victor Ponta pe Facebook.