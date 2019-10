Vestita șampanie de Panciu, oficial în faliment

Românii și-ar putea lua adio de la binecunoscuta șampanie de Panciu – vinul spumant produs de SC Veritas Panciu, pentru că societatea producătoare a intrat, oficial, în faliment, confruntându-se cu probleme financiare încă din 2005.

„În virtutea unui ordin comun emis de Ministerul Agriculturii împreuna cu Ministerul Finanțelor, societatea ar fi trebuit să achite, până pe 29 septembrie 2005, suma de 22 de miliarde de lei vechi, pentru a fi scutită de toate penalitățile până la declanșarea procesului de privatizare. N-au achitat această sumă și au pierdut înlesnirea”, spunea directorul Finanțelor Vrancea, Eugen Ciorici, în anul 2005, scrie Realitatea de Vrancea.

Hrubele lui Ștefan cel Mare



Pentru ca era o societate cu cifra de afaceri de peste 500 de miliarde de lei pe an, SC Veritas a intrat pe mina ANAF, fiind „predata” Direcției Generale a Marilor Contribuabili. ANAF a pus sechestru pe vinuri, pe distilate si pe fermele pe care le administrează, încă din 2005. Vinuri de soi, ca vinul spumant de Panciu – cunoscut drept celebra șampanie Panciu, Riesling sau Muscat Ottonel, precum și locații ca Hrubele lui Stefan cel Mare de la Panciu, care datează din 1494 si care adăpostesc peste 100.000 de sticle de șampanie.

80 de metri de vin

Vinoteca este formata din doua galerii subterane, în lungime de 40 de metri fiecare. Una este cu butoaie, cealaltă păstrează colecția de vinuri. Aceasta este formată din 53.000 de sticle, cea mai veche datând din 1949 – Feteasca Alba de Panciu.

Vinurile vechi, din perioada 1949-1992, nu prea au căutare și sunt destul de puține, însă cele vechi de cinci-sase ani se vând cu 500.000 de lei vechi. Directorul a aproximat, în 2005, la 40 de miliarde de lei valoarea vinurilor din vinoteca.

”Admite cererea de deschidere a procedurii falimentului formulată de creditorul B2Kapital Portfolio Management SRL şi, în consecinţă: În temeiul art. 105 alin. (1) raportat la art. 107 alin.(1) lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii generale a falimentului debitorului S.C. VERITAS PANCIU S.A. In temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează în calitate de lichidator provizoriu pe CITR SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din Legea nr. 85/2006. In temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitor şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 11.11.2019. Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului prin lichidator, comitetului creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 25.11.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 27.12.2019. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 16.01.2020. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 27.01.2020. In temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Prezenta sentinţă se comunică creditorilor, lichidatorului, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea în vederea înregistrării menţiunilor cuvenite şi publicarea în BPI. Respinge cererea nr. 30773/29.08.2018 formulată de către creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea. În temeiul disp. art. 62 din Codul de procedură civilă (1865) dispune comunicarea cererii de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Naţională A Vămilor formulată de debitoare. Acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 30 ianuarie 2020, termen dat în cunoştinţă celor prezenţi şi pentru când se vor cita părţile lipsă. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.”, se precizează în decizia Tribunalului Caraș Severin.