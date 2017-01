Veşti proaste pentru Guvernul Grindeanu. Economia va încetini în 2017

Economia românească va creşte cu mai puţin de 4% anul viitor, ritm temperat faţă de nivelul din 2016, în contextul în care consumul, cel mai important motor al economiei în 2016, îşi va reduce viteza, impactul relaxării fiscale va fi mai slab, în timp ce inflaţia ar putea ajunge la 2%, după o lungă perioadă de valori negative, estimează analiştii economici.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat la începutul lunii decembrie că economia României a crescut în trimestrul III cu 4,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, faţă de trimestrul anterior cu 0,6%, în timp ce avansul pe primele nouă luni a fost de 4,9%.

Datele arată o temperare semnificativă a creşterii economice faţă de trimestrul al doilea, când produsul intern brut (PIB) al României a crescut cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 1,5% faţă de trimestrul precedent.

Preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, estimează un avans de 3,7% al PIB-ului în 2017, în condiţiile în care impactul stimulilor fiscali va fi mult atenuat faţă de cel din 2016. Totodată, el estimează un deficit de cont curent de 3% din PIB, potrivit adevarul.ro.

"Explicaţia pentru această estimare este simplă: este greu de crezut că vom mai avea stimuli fiscali de amploarea celor din acest an. Creşterea economică din acest an s-a bazat pe un amplu program de reduceri de taxe şi pe creşterea accelerată a consumului. Deja vedem în trimestrul al treilea al acestui an o decelerare a PIB-ului. Noi vedem creşterea PIB-ului potenţial la 3%", a afirmat Dumitru, la solicitarea News.ro.

Guvernul a apăsat puternic pedala stimulilor fiscali în ultimul an. Executivul a redus taxa pe valoarea adăugată (TVA) la alimente de la 24% la 9% de la 1 iunie 2015, măsură care a stimulat puternic vânzările de bunuri alimentare, iar cota generală a TVA a fost redusă de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016.

Totuşi, economistul-şef al ING Bank România, Ciprian Dascălu, vede un avans economic de peste 4% în 2017, în condiţiile în care apetitul pentru consum nu mai este atât de ridicat ca în anii de dinaintea crizei.

"Noi estimâm 4,1% creştere economică anul viitor, consumul intern rămânând principalul motor. Desigur, având în vedere măsurile de creştere a venitului disponibil pentru populaţie, există ceva riscuri în sus, dar observăm ca apetitul de consum nu pare a fi chiar atât de ridicat ca în anii dinaintea crizei", a spus Dascălu, pentru News.ro.