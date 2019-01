Veşti proaste de la meteo pentru începutul săptămânii viitoare

Luni, vremea va fi rece, geroasă dimineaţa local in regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 și 0 grade, mai coborate in depresiunile intramontane, pana spre –7 grade, si mai ridicate, izolat, in sudul tarii dar nu mai mult de 1...2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în jumătatea de est a țării unde trecător va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în Moldova, Bărăgan și Dobrogea. Izolat zăpada va fi spulberată.

În Bucuresti, vremea va fi rece. –5…-4 grade dimineata si in jur de 0 grade la amiaza. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când trecător va mai ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Marti, vremea se va menține rece, geroasă dimineața in majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime, negative in toata tara, pornesc de la –8…-7 grade in depresiuni pana la 0 grade la Drobeta, Ploiesti, Focsani, Bacau si Constanta. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în regiunile vestice. Dimineața, pe spații restrânse va fi ceață cu depunere de chiciură.

În Bucureşti, marţi, vremea va fi în continuare rece, mai ales dimineața cand vor fi –7…-6 grade iar in zona preoraseneasca s-ar putea atinge limita gerului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade.