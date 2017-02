Veşti bune pentru iubitorii muzicii pop! O artistă iubită de români vine la Bucureşti

Cântăreaţa australiană Natalie Imbruglia va susţine un concert acustic, la Berăria H din Bucureşti, pe 29 aprilie, de la ora 22.30, iar biletele vor fi puse în vânzare vineri în reţeaua iabilet.ro şi la Beraria H.

Biletele au preţuri de 70, 99 şi 135 de lei, până pe 15 martie, de 90, 120 şi 150 de lei, până la 29 aprilie, şi de 100, 140 şi 170 de lei, în ziua concertului, informează organizatorii, citaţi de News.ro.

Turneul internaţional acustic al artiste începe pe 22 aprilie în Rusia şi va ajunge, pe lângă România, în ţări ca Marea Britanie, Italia, Croaţia, Ucraina, Polonia, Germania şi Danemarca.

Natalie Jane Imbruglia, născută pe 4 februarie 1975, este cântăreaţă şi artistă. A devenit cunoscută datorită melodiei "Torn", o reinterpretare a piesei cu acelasi titlu ce apartine formatiei rock americane Ednaswap. "Torn" i-a adus artistei numeroase premii, precum MTV Video Music Award for Best New Artist, MTV Europe Music Award for Best Song, Brit Awards for International Newcomer & Female Solo Artist precum şi trei nominalizari la premiile Grammy.