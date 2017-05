Vestea proastă a guvernului pentru milioane de români. Scumpirea îi afectează direct

Veste neplăcută pentru milioane de romani dupa ce Ministrul Finantelor a luat o decizie la care nimeni nu se astepta. Vestea va afecta portofelele a milioane de romani, scrie Capital.ro.

Oficialii institutiei au negociat cu marii jucatori din industria de tutun un calendar de majorare a accizei cu cate 2% pe an pana in 2022. Astfel, tigarile se scumpesc de la 1 iunie cu 10 bani, asta dupa ce Ministerul Finantelor va creste acciza la tutun cu 1%.

Acciza totala la tigarete creste cu 1% de la 1 iunie 2016 si cu cate 2% pe an pana in 2022, incepand cu anul viitor. Declaratia a fost facuta pentru Capital de Ionut Misa, secretar de stat din cadrul minsiterului de Finante.

La alte produse din tutun precum tigarile incalzite tutun fin destinat rularii de tigarete, alte tutunuri de fumat, acciza creste cu 2% de la 1 ianuarie 2018, urmand ca majorarea sa se mentina pana in 2022 inclusiv. Structura accizei, in schimb, ramane la fel, iar acciza minima ramane 97% din acciza totala.

Modificarile se vor face in Parlament prin amendarea OUG 3/2017, aflata acum la Comisia de Buget Finante a Camerei Deputatilor, in faza de raport. De asemenea. modificarile sunt cuprinse in Raportul de Convergenta aprobat vineri de Guvern si care va fi trimis Comisiei Europene.

Producatorii de tigarete nu au fost luati prin surprindere.

„Era de asteptat o crestere a accizei totale, dat fiind faptul ca nu a fost inflatie in 2016 si ca, de la 1 aprilie, a scazut componenta specifica. Dupa publicarea in Monitorul Oficial, fiecare producator isi va anuta noile preturi, urmand procedura legala”, a declarat, pentru Capital, Gilda Lazar, direcotr de comunicare al JTI Romania.