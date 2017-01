Veste surprinzătoare: Şumudică, antrenor la Steaua? Ce a spus despre colaborarea cu Gigi Becali

Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Marius Şumudică, a anunţat, luni, că este dispus să colaboreze cu George Becali, în cazul în care acesta va schimba numele clubului Steaua sau va prelua o altă formaţie.

Tehnicianul, în vârstă de 45 de ani, a precizat că nu va rămâne la gruparea giurgiuveană chiar dacă va reuşi să obţină din nou titlul în Liga 1 cu această echipă.

"Sub nicio formă nu rămân la Astra. Dacă voi lua iar titlul cu Astra înseamnă că am încheiat un ciclu. E destul de greu să mai continuăm. Din punctul meu de vedere sunt zero la sută şanse.

Atât timp cât nu sunt suporterii Stelei în tribună şi e un patron care bagă bani, nu am nicio problemă. Dacă Gigi Becali va lua altă echipă sau se va numi altfel, nu am nicio problemă. Răfuiala mea a fost cu suporterii Stelei", a declarat Marius Şumudică la ProSport LIVE, conform Mediafax.

Marius Şumudică a intrat, în ianuarie, în ultimele şase luni de contract cu Astra Giurgiu. Sub comanda sa, Astra a cucerit titlul de campioană a Ligii 1, în sezonul 2015-2016. În actuala stagiune, formaţia din Giurgiu ocupă locul 7 în campionat, la un punct de zona play-off-ului.

Astra Giurgiu va evolua în şaisprezecimile Europea League, în dublă manşă, pe 16, respectiv 23 februarie, împotriva formaţiei belgiene KRC Genk.