Veste proastă pentru Tăriceanu

Astrologul Cristina Demetrescu, invitata lui Denise Rifai la "Legile Puterii", a vorbit și despre al doilea om în stat, Călin Popescu Tăriceanu.

"Este intr-o mare cumpana. Mi-e greu sa spun daca in momentul de fata se refera la planul professional sau personal. Le poate cuprinde pe amandoua.

Uranus din 7 martie e in zodia Taurului, care pentru el inseamna zona asta a proceselor. La 20 mai face pozitie perfecta cu Scorpionul, care nu e un lucru bun. Deja are blocaje. Este intr o cadere, nu mai are nicio forma de putere si control", a explicat astrologul Cristina Demetrescu, la "Legile Puterii".

Cu referire la Rareș Bogdan, Demetrescu a precizat: "Are Jupiter in Pește ca si Liviu Dragnea, este un har pe care il are pe partea de comunicare, poate sa te faca din vorbe. Are niste planete foarte puternice, este vorba de un castig, de un success, de o asumare, dupa niste negocieri, vine o anumita responsabilitate".