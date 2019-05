S-a cântat “Veșnica pomenire” în fața sediului PSD din Sibiu

Aproximativ 100 de sibieni au ieșit în stradă, după închiderea urnelor de la ora 21. După o manifestație tăcută, ei au ținut și un “parastas” Partidului Social – Democrat, cântând în fața sediului PSD “Veșnica pomenire”.

Manifestanții au scandat "PSD, ciuma roșie!", "Demisia!", "Anticipate", "Go, go, go, Dragnea la bulău!", "În democrație, hoții stau la pușcărie!", "Justiție, nu corupție!", "Dragnea, nu fi trist, la Jilava e dentist!",potrivit Realitatea de Sibiu.

Alte scandări: "Ole, ole, ole, ole, mâine Dragnea nu mai e!", "Dragnea, la pușcărie!", "Liviu Dragnea, nu uita, Radu Mazăre te vrea!". De asemenea, sibienii au cântat "Veșnica pomenire" în fața sediului PSD Sibiu.

Înainte de "parastasul" PSD-ului, așa cum l-au denumit manifestanții, sibienii au participat la un protest tăcut, purtând pancarte prin care le-au mulțumit românilor din diaspora. Ei au scris pe foi numele unor orașe europene, dintre care Barcelona, Luxembourg, Praga, Paris, Berlin, Geneva și Haga.

"Dragi românce și dragi români din diaspora, sunteți, practic, eroii noștri. Acest rezultat care face din România una dintre cele mai pro-europene țări vi se datorează într-o măsură covârșitoare. Abnegația voastră, sacrificiul vostru, forța voastră morală și fizică de a rezista atâta vreme la vot au fost pentru noi un exemplu de a ne determina să ieșim la rândul nostru, să credem că PSD-ul poate fi învins. Vă datorăm această europenizare a României. V-ați dus în Europa și, în același timp, ne-ați luat cu voi în Europa", a spus Radu Vancu, unul dintre sibienii prezenți la evenimentul tăcut din fața sediului PSD Sibiu, duminică seară.