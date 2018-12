Venus Williams şi-a dat afară antrenorul, dar cum a făcut-o a şocat!

Venus Williams

FOTO: dailymail.co.uk

Venus Williams a anunţat că pune capăt colaborării cu antrenorul David Witt, sub îndrumarea căruia s-a pregătit în ultimii 11 ani.

Fostă număr unu mondial, cea mai mare dintre surorile Williams, în vârstă de 38 ani, a încheiat un sezon dificil, în care a coborât de pe locul 5 pe 38 în clasamentul WTA, după ce a obţinut doar 18 victorii în 2018. Ea nu a putut depăşi turul al treilea în niciunul dintre turneele de Mare Şlem ale sezonului, potrivit Agerpres.

Modalitatea aleasă a fost una de-a dreptul surprinzătoare. Venus l-a anunțat pe David Witt că nu o va mai antrena la telefon.

"Când s-a întâmplat, amândoi am fost foarte emoționați. Apoi am stat și m-am gândit <> O parte din tine spune asta, apoi o altă parte încearcă să înțeleagă că este o decizie de afaceri și o respect", a spus David Witt pentru New York Times, preluat de Digisport.

David Witt (45 ani) colabora cu Venus Williams din 2007, însă cei doi au început să lucreze împreună cu cinci ani mai devreme, când sora Serenei Williams i-a cerut fostului jucător american (nr. 128 mondial în 1993), să devină partenerul lor de antrenament.