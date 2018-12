Veneam spre casă, la soțul meu și simțeam că se apropie sfârșitul…O poveste zguduitoare de Crăciun

Când un obiect care a servit mai mulți ani se strică, oamenii, de obicei, îl aruncă și cumpără unul nou. Cei înțelepți, însă încearcă să-l repare. Această regulă se aplică și în cazul relațiilor umane. Dar de cele mai multe ori cuplurile, în loc să încerce să afle care este cauza, încep să distrugă relația definitiv. Și acesta poate fi sfârșitul relației, dacă nu se întâmplă vreun miracol.

Niște prieteni de ai noștri, soț și soție, au avut parte de o asemenea situație. Erau de 20 de ani împreună, aveau o fiică minunată, au construit o casă împreună. Le rămânea doar se bucure de viață. Dar… nu era chiar așa. Ne gândeam deja că vor ajunge la divorț…

Mai târziu, după o perioadă, am întâlnit-o pe prietena mea zâmbitoare și fericită. Mi-a spus că este împreună cu soțul ei și că au avut parte de un adevărat miracol, care i-a ajutat să depășească perioada de criză.

„Era o zi de primăvară”, mi-a povestit ea. „Fiica plecase în vacanță cu prietenii, iar noi nu planificam nimic pentru acel sfârșit de săptămână. Nu ne mai puteam suporta deloc unul pe altul! Eu voiam să plec la o prietenă, iar soțul se gândea să meargă la pescuit.

Dar cu o jumătate de oră înainte de încheierea zilei de muncă am primit, pe Facebook, un mesaj de la soțul meu: „Vino acasă, trebuie să vorbim”. M-am gândit imediat, că vrea să vorbim despre divorț.

În drum spre casă mă gândeam la relația noastră. Am ajuns, am lăsat mașina în garaj, am intrat în casă și am rămas uimită de ceea ce am văzut: lumânări aprinse peste tot, o cărare care pornea din pragul casei și se îndrepta spre dormitorul nostru, în care nu mai dormeam împreună de câteva luni.

Am urcat scările, am intrat în dormitor și inima mi s-a oprit. Lumânările ardeau, patul era presărat cu petale de trandafir, iar de tavan stau lipite mai multe baloane în formă de inimioară. Semăna cu visul unei puștoaice romantice, mi-am dat seama de acest lucru, dar ochii mi se umpluseră deja de lacrimi de fericire. Veneam spre casă cu gândul la divorț, dar el mi-a organizat o surpriză atât de frumoasă!

Am auzit pași în spatele meu, m-am întors și l-am văzut pe soțul meu! Nu l-am lăsat să spună nici un cuvânt, l-am îmbrățișat imediat.

Am avut o noapte de neuitat! Iar în dimineața următoare a bătut cineva la ușă, era un curier care ne-a adus două vouchere de vacanță, avionul era chiar în aceeași zi, aveam doar câteva ore!

Ceea ce m-a uimit a fost faptul, că soțul meu jura că nu știa nimic despre surpriza dată! Mi-a povestit că și el a primit un mesaj de la mine și că, în timp ce venea spre casă, se gândea la divorț. A intrat în cameră și a văzut aceeași scenă: lumânări, flori, apoi am apărut eu. Pe urmă nu am mai avut timp să vorbim. Dar am impresia că nu-mi spune adevărul” – și-a încheiat prietena mea povestirea.

Eu, de asemenea, am avut impresia că soțul ei a aranjat toate astea, până când m-am întâlnit cu el și mi-a repetat aceeași poveste. Cu o mică diferență: el a crezut că soția sa a organizat totul. Am rămas foarte uimită. Mai târziu am aflat, de la fiica lor, ce s-a întâmplat în realitate.

„Eram foarte stresată din cauza certurile lor!” – mi-a povestit ea. „Simțeam că aveau nevoie doar de o seară romantică. Din cauza lor am fost nevoită să renunț la o călătorie minunată! Nu aveam bani pentru a organiza această surpriză, de aceea i-am rugat pe toți să mă ajute. Prietena mea m-a ajutat să împodobim casa. Apoi a trebuit să aprindem toate lumânările. Când a intrat mama, abia am reușit să ne strecurăm prin fereastra dormitorului meu. Dar sunt bucuroasă că mi-a venit ideea să le scriu mesaje pe care le-am expediat chiar de pe laptopurile lor (nu au parole la laptop).

Copiii mici sunt ca niște îngeri care emană dragoste în jurul lor. Dar și copiii mai mari pot juca rolul de îngeri, atunci când salvează relația părinților săi.



SURSA