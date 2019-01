Vești importante despre viața lui Celine Dion

Viaţa cântăreţei Celine Dion va fi subiectul filmului "The Power of Love", în care casa de producţie franceză Gaumont investeşte 23 de milioane de dolari, cu aprobarea interpretei.

"The Power of Love" este unul dintre cele mai aşteptate filme programate să apară în 2020. Francezii vor să meargă pe valul biografiilor muzicale din ultimii ani, creat de "Bohemian Rhapsody", despre Freddie Mercury, şi care va continua cu "Rocket Man", care spune povestea lui Elton John.

"The Power of Love" se bazează pe câteva dintre cele mai cunoscute piese lansate de Dion: "All by Myself", "My Heart Will Go On" şi "I’m Alive". Cântăreaţa şi casa ei de producţie au cedat deja dreptul de folosire a pieselor pentru film.

Filmul va urmări cariera interpretei, de la copilăria petrecută în Quebec, în anii ´60, până la ascensiunea spre celebritate din adolescenţa cântăreţei, ca şi relaţia cu managerul şi soţul acesteia, Rene Angelil.

Sursa