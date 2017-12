Vești bune pentru fumători! Se va putea fuma în interiorul localurilor

Legea fumatului a fost modificată, iar în prezent se află la Camera Deputaţilor, potrivit senatorului de Constanţa, Nicolae Moga.

„Legea fumatului a fost modificată în Senat, acum ea este la Camera Deputaţilor de aproape un an de zile, Ea trebuie introdusă pe ordinea de zi, pentru că e cameră decizională. Noi la Senat am modificat sau, cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului, adică special amenajate. Aşa cum există şi în străinătate, în aeroporturi, de exemplu, unde sunt spaţii speciale, aşa am modificat şi noi legea. Acum Camera să vedem dacă o bagă pe ordinea de zi. Obligat trebuie să o treacă pe ordinea de zi pentru că noi am trecut-o la Senat. Dacă o bagă pe ordinea de zi și nu o discută, atunci poate să treacă tacit cu modificările de la Senat. Dacă o modifică, ea este decizională la legea fumatului. Am modificat legea luând detalii din legislaţia europeană. Din punctul meu de vedere, nu-i putem neglija pe cei şase milioane de fumători”, a declarat senatorul Nicolae Moga.

Tot el a precizat că în mai multe state europene, această lege a fost modificată de mai multe ori, cum ar fi în Germania, de 4 ori, în Franţa de 3 ori şi Spania, unde s-a încercat o revizuire a legii fumatului.