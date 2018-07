Vasile Blaga, despre şedinţa de miercuri, cu foştii PDL-işti: "Nu e o şedinţă împotriva cuiva"

Fostul co-președinte PNL Vasile Blaga a declarat că ședința pe care a convocat-o cu foști democrat-liberali nu are legătură cu susținerea pentru Ludovic Orban, nici nu este "împotriva cuiva", ci este doar o întâlnire informală "între prieteni și colegi" înaintea anului electoral.

"Este pur și simplu o întâlnire între prieteni și colegi, ca să ne gandim cum ne putem mobiliza mai bine ne asteaptă un an electoral extrem de important, mai ales alegerile prezidențiale, ne mobiilizăm să găsim cele mai bune soluții astfel încât să nu cedăm presedinția PSD-ului. Asta este tot" a afirmat Blaga pentru HotNews.ro, întrebat de ce a convocat această ședință la sediul din Aleea Modrogan.

Întrebat despre faptul că s-ar putea face o legătură între ședința convocată și această perioadă de tensiuni interne, provocate de câțiva nemulțumiți, Blaga a răspuns: "Nu am o astfel de intenție, nu este o ședință pentru cineva, nici împotriva cuiva, nici că susținem nici că nu susținem, nu este asta o temă de discuție. Blaga nu a dorit să spună cum evaluează activitatea de până acum a lui Orban la șefia PNL: "Fac politică de 30 de ani, ce am de spus spun colegilor, nu presei. Nu am făcut-o niciodată."

În ceea ce privește o posibilă paritate fostul PNL cu fostul PDL pentru lista de candidați la europarlamentare (5 cu 5 sau 4 cu 4), Blaga a răspuns: "Nu am discutat asta, nu am participat la astfel de discuții. Mai este mult până departe, vor avea loc anul viitor alegerile parlamentare."