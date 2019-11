USR votează dacă îl mai susține pe Barna la șefia partidului

Dan Barna

Membri USR vor vota pe internet, vreme de cinci zile, dacă îi mai acordă sau nu încredere lui Dan Barna pentru șefia partidului.

Asta după ce candidatul Uniunii Salvați România nu a reușit să intre în turul doi al prezidențialelor, iar în partid au apărut nemulțumiri. Mai mulți membri ai formațiunii au cerut demisia liderului lor.

Invitat la emisiunea Legile Puterii de la Realitatea PLUS, Dan Barna s-a declarat de acord cu votul și a precizat că își va da demisia de onoare, dacă membrii USR vor decide că trebuie să plece.

,, Făcându-ne speranțe mai mari a fost cumva o dezamăgire pe care am experimentat-o și eu și colegii mei. Din perspectiva aceasta, decizia pe care eu am luat-o este aceea de a face o consultare. Vom avea începând de mâine( vineri -n.r.) 5 zile în care membrii vor putea să voteze o întrebare foarte simplă, dacă consideră sau nu să-mi dau demisia. Dacă ei consideră că e necesară o schimbare, voi face acest lucru fără nicio problemă, nu mă agăț de funcții sau ceva, însă nu mi-am dat eu demisia de onoare pentru că urmează o perioadă importantă, locale, apoi alegerile naționale'', a spus Dan Barna la Realitatea Plus.