Un nou scandal la Cimitirul din Valea Uzului din Harghita

Morții din Cimitirul Valea Uzului nu au parte de odihnă nici astăzi. Peste o mie de maghiari și aproximativ 200 de români s-au încăierat, din nou, pe motiv că au fost montate monumente românești peste cele ale mormintelor unor maghiari și austrieci.

Cimitirul din Valea Uzului este, joi seara, scena unor confruntări teribile, între români și maghiari. Aproximativ 200 de români au rupt cordonul făcut de 1.000 de maghiari și au rupt mai multe cruci, în cimitir, conform presei de limbă ungară.

Maghiarii au început să plângă, în timp ce unii se roagă. Mulți dintre ei au fost convinși de jandarmi să plece acasă și sunt escortați. Un sobor de preoți face o slujbă în cimitir. Fostul șef al Marelui Stat Major, generalul Mircea Chelaru este la fața locului, în Valea Uzului.

Reamintim că peste 1000 de maghiari au format, joi, un lanț uman în fața Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestările care urmează să fie organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociații românești, până la reglementarea situației create în jurul acestui cimitir.

„Sunt cel puțin 1.000 de persoane din zona Ciucului, dar și din Covasna, este o acțiune de solidaritate și de veghe în jurul gardului Cimitirului din Valea Uzului, pe terenul adiacent al drumului care se află în domeniu public al județului Harghita. Este un lanț uman, suntem atât de mulți oameni încât nici nu trebuie să ne ținem de mâini, stăm unii lângă alții doar la intrarea în cimitir. Așteptăm și vedem ce se întâmplă. Prin acțiunea noastră dorim să nu aibă loc în cimitir evenimente până nu se reglementează situația, mai ales la nivelul ministerelor Apărării din România și Ungaria, care au semnat un acord privind cimitirele militare”, spune Atilla Korodi.

„Jandarmeria se află la Valea Uzului, avem efective, scopul nostru este de a preîntâmpina tulburarea ordinii și liniștii publice. Românii au rupt cordonul de ordine al jandarmilor și au intrat în cimitir, iar maghiarii care erau în față s-au dat la o parte și s-au retras. În cimitir are loc o slujbă religioasă și se depun coroane. Jandermeria nu a folosit forța”, a spus Dănculea.

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat joi, la Realitatea TV că s-au amplasat in cimitirul eroilor din Valea Uzului (Harghita) monumente romanesti pe morminte maghiare sau austriace.

„Fac un apel la toata lumea sa se linisteasca, sa existe dialog, e foarte multa provocare si incitare, interesant e din partea cui. Fara autorizatie si incalcand toate legile existente, asta o spun de la prefectura Bacau la Ministerul Apararii si Ministerul Culturii s-au amplat niste cruci pe mormintele altor persoane. S-a pus monument al soldatului roman necunoscut pe mormantul unui maghiar sau austriac”, a spus Asztalos Csaba.

"Eu privesc cu ingrijorare si sunt convins ca autoriatile publice vor lua toate masurile, am un apel la dialog si liniste e important ca acel acord sa fie obiectiv si corect. E un cimitir militar care timp de 100 de ani nu a avut nicio cruce. Problema a pornit de la decizia primariei Darmanesti de a aseza 100 de cruci pe mrominte unde sunt ingropati soldati maghiari si asurieci, s-au asezat cruci de lemn cu inscriptia in memoriam soldatii romani. E logic ca daca pe urmasul tau se pune crucea altora. Nu e nicio problema sa asezam curcile unde ei sunt ingropati de aici a pornit tot. Ce s-a intamplat azi e extrem de grav. Am vazut filmari, nu se merge cu boxe in cimitir. Nu e legal sa arunci cu pietre si foarte bine ca s-au retras maghiarii. Nu e corect sa rupi cruci si sa stai cu picioarele pe cimitirul altora. Acum doua saptamani dupa ce un candidat la europarlamentare a fost impins de un maghiar a stat la audieri o zi. Sunt curios daca se va aplica legea cu aceeasi masura", a mai spus Asztalos Csaba.

Poziția oficială UDMR

UDMR condamnă actele de violență petrecute la Cimitirul Valea Uzului și cere autorităților ca cei care „s-au comportat într-un mod barbar, au distrus poarta de acces și cruci” să fie trași la răspundere, potrivit Mediafax, spunând că maghiarii au protestat pașnic.

„Facem apel autorităților să-i identifice imediat și să-i tragă la răspundere pe cei care au recurs la agresiune fizică, s-au comportat într-un mod barbar, au pătruns cu forța în cimitirul eroilor din Valea Uzului, au distrus poarta de acces, au rupt crucile de pe morminte, generând, astfel, teamă în rândul membrilor comunității noastre. Maghiarii au protestat pașnic față de ilegalitățile comise de primarul localității Dărmănești, fapte care, în ultimele zile, au fost confirmate și de autoritățile românești. Maghiarii care au format un lanț uman în jurul cimitirului nu au instigat la violență și nu au provocat tensiune, au protestat doar față de denigrarea memoriei eroilor comunității lor”, se arată într-un comunicat transmis, joi seara, de către UDMR.

Ce spun activiștii românii prezenți acolo

"Acum doua saptamani am fost batut de extremisti. Acum am venit alaturi de 2000 de patrioti romani pentru a depune o lumanare, iar maghiarii au plecat cu coada intre picioare. N-am intrat cu forta, aveam o manifestare autorizata pentru a depune flori si lumanari nu poate dispune cineva ca Harghita si Covasna nu apartin Romaniei. Era incercuit de unii indivizi cu steaguri, iar jandarmi nu puteau sa ne faca accesul in cimitir, multi manifestanti au intrat cum era normal. Maghiarii au fost escortati de jandarmi. S-a iscat un conflict inutil apoi. Sunt romani care printre cele sase autorizatii de a manifesta e si Fartia Ortodoxa dar si alte organizatii, multi oameni au venit aici ca am facut eu un apel pe Internet si am zis sa venim cu o lumanare. Acum se intoneaza imnul, avem 149 de eroi, nu trebuie sa cerem voie sa ne plangem mortii. Trebuie sa ne respectam intre noi", a declarat George Simion, unul dintre participanți, la Realitatea TV.

Octavian Hoandră, realizator Realitatea:"Maghiarii n-au învățat nimic din sfaturile Papei Francisc"

Ne aflam pe teritoriul Romaniei. Mi se pare o obrazniciei. Nu inteleg din ce functie vorbește Csaba. El nu poate sa aiba o parere vreau sa si prezinte demisia. Noi am fost jigniti ca popor. Îmi pare bine ca romanii au venit sa-si comemoreze mortii. Azi e inaltarea si degeaba a fost Papa in România, pentru că etnicii maghiari n-au învătat nimic din sfaturile lui", a concluzionat Hoandră.