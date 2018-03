Un milionar oferă 10.000 de dolari pentru a fi ucis! Ce vrea să facă după moarte cu... creierul său

Gest excentric: un cunoscut milionar american plăteşte 10.000 de dolari pentru a fi... ucis, urmând ca după moartea sa, creierul să fie conservat, iar apoi informaţiile din materia sa cenuşie să fie încărcate într-o platformă on-line, astfel ajungând să traiască veşnic.

Sam Altman, cunoscutul milionar american, plăteşte 10.000 de dolari pentru a fi trecut pe o listă de aşteptare pentru a fi... ucis. După moarte, creierul urmează să fie conservat şi, mai apoi, informaţiile conţinute să fie încărcate într-un computer.

Nectome, compania care promite "viaţă veşnică" a conştiinţei, asigură doritorii că această metodă este "100% fatală"

Însă, Sam Altman este încrezător în faptul că mintea sa va fi digitalizată. "Îmi asum acest lucru, voi fi încărcat în cloud", a spus acesta.

Potrivit mirror.co.uk, excentricul milionar nu este singurul care speră la viaţă veşnică. Încă 24 de persoane sunt pe lista de aşteptare a Nectome.

Compania propune să îţi îmbălsămeze creierul cât eşti încă în viaţă, cu intenţia de a încărca informaţiile într-un computer dacă şi când tehnologia o va permite.