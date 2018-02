Un fost ministru, propunere inedită: "Chetă pentru Simona Halep". Ești de acord? Votează!

Vasile Dîncu, fostul ministru al Dezvoltării, a venit cu o propunere inedită legată de noul sponsor al Simonei Halep, după ce ocupanta locului 2 WTA s-a despărțit de Adidas.

"De cateva saptamani ne tânguim că Simona nu a primit 2 milioane de la Addidas. Ce nedreptate, ce jignire pentru marea noastră campioană! [...]

Sa facem o coletă publică pentru Simona, am putea aduna, in cateva zile, donand fiecare fan cate putin, mai multe milioane de euro pentru a fi noi, poporul roman, sponsorul acestei fete care aduce imagine buna Romaniei și mare bucurie fiecăruia dintre iubitorii sportului.

Spun asta pentru ca Romania nu a participat cu nimic la formarea sportivei, sau cu foarte putin, familia ei a dus greul. Ar fi singura sportiva sponsorizata de tara ei, am castiga atentie si notorietate in anul Centenarului. Am putea sa platim chiar de la bugetul statului, pentru ca ar fi cel mai mare impact pentru brandul de tara. Trecem la actiune? Terminam cu jalea mioritică? Mai cersim un contract de sponsorizare sau deschide Federatia romana de tenis un cont pentru donatii?" este mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Vasile Dîncu.

Acum aproape o lună, Simona Halep a confirmat discuţiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, după despărţirea de Adidas. Totuși, sportiva în vârstă de 26 de ani nu a reușit până în prezent să facă rost de alt sponsor.