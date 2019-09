Un fost greu din PSD, sfătuitor în campanie pentru Viorica Dăncilă

Miron Mitrea, fost sindicalist, racolat de PSD și prieten apropiat al fostului premier Adrian Năsatse, va fi sfătuitorul Vioricăi Dăncilă în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Prezență surpriză în echipa de campanie pentru alegerile prezidențiale a Vioricăi Dăncilă: Miron Mitrea, fost ministru PSD al Transporturilor și coordonator al mai multor campanii electorale ale partidului.

Mitrea a declarat pentru G4Media.ro că s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă și i-a dat sfaturi legate de campanie.

”Ne știm de 20 de ani, am o experiență semnificativă și nu pot să refuz când colegii îmi cer sfatul”, a susținut el.

Pe de altă parte, surse din PSD au explicat pentru G4Media.ro că implicarea lui Miron Mitrea este mult mai substanțială, el fiind considerat adevăratul șef de campanie al Vioricăi Dăncilă.

Potrivit acestora, Miron Mitrea ar fi venit în echipa de campanie a candidatei PSD pe filiera Cristi Burci, patronul cotidianului Adevărul și unul dintre cei mai influenți oameni din anturajul premierului.

Miron Mitrea a fost pus în libertate de Tribunalul Constanţa în luna mai 2016. El a fost condamnat definitiv, pe data de 13 februarie 2015, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la doi ani de închisoare cu executare, pentru că a primit foloase necuvenite din partea fostului şef al Inspectoratului de Stat în Construcţii Irina Jianu, în perioada 2001-2002, în valoare totală de 927.420 de lei, în schimbul numirii şi menţinerii acesteia în funcţie.

O lună mai târziu, în iiunie 2016, fostul ministru social-democrat a declarat că nu îl mai interesează politica, dar va pleca „în afara României” şi va face consultanţă politică.

„Politica nu, în niciun caz (nu mă interesează – n.r.) (…), mi-a ajuns. Acum o să mă duc în afara României să fac consultanţă politică. Am nişte oferte în Africa”, a afirmat Miron Mitrea.

El a spus că perioada petrecută în închisoare „nu a fost o mare bucurie”.

„Nu e cea mai fericită, dar fiecare şi-o face şi o simte cum poate. I-am auzit pe unii plângându-se foarte tare, dar asta e – ajungi în puşcărie, îţi faci puşcăria, după aia eşti liber, îţi vezi de viaţă”, a precizat el.

Miron Mitrea a fost ministru al Transporturilor în perioada 2000 – 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase.

Afaceri abandonate cu pierderi de sute de mii

O altă firmă la care Miron Mitrea era asociat a dat faliment şi a fost radiată în august 2017. I’Mall Center SRL trebuia să ridice un mall în Corbeanca, după cum spunea chiar politicianul la un moment dat. Firma a fost înfiinţată în 2007 şi nu a depus niciodată niciun bilanţ fiscal. Tot în 2007 a fost înfiinţată şi Intermanagement Serv SRL, o firmă de consultanţă la care Miron Mitrea era asociat majoritar. Nici de pe urma acestui business Mitrea nu a câştigat nimic.

Intermanagement Serv SRL nu mai prestează vreo activitate din anul 2010, iar ultimul bilanţ a fost depus în 2014, când raporta datorii de 518.866 lei. Intermanagement Broker de Pensii Private SRL, aflată, de asemenea, în portofoliul lui Mitrea, nu a mai depus bilanţ la Ministerul Finanţelor din 2010, în timp ce Intermanagement House SRL nu a mai făcut acest lucru din anul 2009. În fine, Intermanagement Business SRL, controlată tot de Miron Mitrea, este tot fără activitate şi cu ultimul bilanţ fiscal depus în 2014, când avea datorii de 13.510 lei.

Sumă uriaşă din vânzarea unei case

Cu toate afacerile îngropate, Miron Mitrea pare nevoit acum să trăiască din ce a strâns în prodigioasa sa carieră de politician. Şi din câştigurile consistente ale soţiei sale, Manuela Mitrea, de asemenea fost deputat PSD. La finalul ultimul său mandat parlamentar, în decembrie 2016, Manuela Mitrea declara că deţine alături de soţul ei un apartament spaţios în Bucureşti, de peste 155 metri pătraţi, cumpărat chiar în acel an, dar şi o casă de vacanţă în Austria.

De asemenea, soţii Mitrea aveau un Land Rover şi un Lexus, dar şi bijuterii, tablouri şi obiecte de cult în valoare totală de aproape 320.000 de lei. În octombrie 2016, Manuela şi Miron Mitrea au vândut o casă cu uriaşa sumă de 870.000 de euro şi aveau în bănci 70.000 de lei şi 46.000 de euro. Cei doi soţi foşti deputaţi aveau şi datorii serioase, pe baza unor împrumuturi făcute în 2015 şi 2016: 40.000 de lei de la ING şi câte 85.000 de euro, respectiv 135.000 de lei de la două persoane fizice, scrie DC Business.

Ca venituri, Manuela Mitrea a declarat doar salariul său de deputat, de 59.400 de lei, la care se adaugă câştigurile de 331.569 lei obţinute de pe urma biroului său notarial în anul 2016.

Notariatul, o meserie de milioane

Fostul deputat PSD Manuela Mitrea este unul din cei trei notari care activează în cadrul Societatea Profesională Notarială „Fidelis”, înfiinţată în mai 2006, alături de Simona Diana Teşu şi Magdalena Ivănică. De asemenea, Manuela Mitrea are şi un birou de mediator. Activitatea de notar rămâne însă principala sursă de venituri de familiei Mitrea, soţia fostului lider PSD câştigând sume impresionante, an de an: 369.309 lei în 2015, 358.686 lei în anul 2014, 581.045 lei în 2013 şi 511.520 lei în 2012.

În total, 2.152.129 de lei a câştigat notarul Manuela Mitrea doar în ultimii cinci ani de mandat parlamentar. Devenită cea de-a treia soţie a lui Miron Mitrea în anul 2011, Manuela a fost numit notar public în 2003, printr-un ordin semnat de ministru de atunci al Justiţiei şi colega de partid Rodica Stănoiu.