Un eveniment al consulatului României organizat la Trump Tower Chicago ridică suspiciuni în SUA

O organizație non-profit americană a atras atenția asupra unui eveniment organizat de consulatul român din Chicago la Trump International Hotel and Tower, sugerând că eventualul profit financiar al hotelului deținut de familia președintelui SUA încalcă normele de etică.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), o organizație non-profit, a publicat un articol joi, observând că Consulatul General al României la Chicago a organizat recepția de Ziua Națională la Trump International Hotel and Tower, la sfârșitul lunii trecute, scrie The Hill.

CREW a notat că România este a patra țară care își serbează Ziua Națională într-o clădire deținută de familia Trump, după Filipine, Kuwait și Bahrain, care au avut evenimente la hotelul președintelui din Washington D.C.

Donald Trump a fost în mai multe rânduri ținta criticilor care au observat că mai mulți oficiali și demnitari străini au stat la proprietățile familiei sale, oferind astfel beneficii financiare indirecte președintelui în funcție.

Procurorii generali din Maryland și Washington D.C. au înaintat de altfel acțiuni în instanță, acuzându-l pe Trump că a încălcat o prevedere constituțională, acceptând plăți de la guverne străine, prin intermediul hotelului său din Washington D.C.

Prevederea respectivă interzice oficialilor americani să primească cadouri sau plăți de la guvernele străine, fără aprobarea Congresului.