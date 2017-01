Un elicopter militar s-a prăbuşit în Irak. Nu există supravieţuitori / Foto: Arhivă

Un elicopter al armatei irakiene s-a prăbușit, miercuri, la sud de Mosul, din cauza unei probleme tehnice, provocând moartea tuturor celor patru persoane aflate la bordul său, au indicat responsabili din domeniul securității, citați de AFP.

Orașul Mosul, din nordul Irakului, este vizat din 17 octombrie 2016 de o ofensivă a forțelor irakiene care, cu sprijinul coaliției internaționale sub comandament american, încearcă să-l preia de sub controlul grupării jihadiste Statul Islamic, ultimul său bastion major în Irak.



"Un elicopter s-a prăbușit în această dimineață (miercuri, n.r.), în timpul unei misiuni, din cauza unei defecțiuni tehnice", se spune într-un comunicat al Comandamentului pentru operațiuni comune care coordonează operațiunile forțelor irakiene împotriva Statului Islamic, citat de agerpres.ro.



Cei doi piloți și doi tehnicieni de la bordul aparatului de zbor și-au pierdut viața în accident, a indicat pentru AFP un căpitan din aviația irakiană, sub rezerva anonimatului.



"Ei se îndreptau spre Qayyarah într-o misiune de rutină", a adăugat el, referindu-se la baza militară situată la 50 km sud de Mosul, unde sunt concentrate mai multe forțe mobilizate în ofensiva în curs de desfășurare.



Elicopterul era unul de tipul Mi-35, de fabricație rusă, potrivit aceluiași oficial, care remarcă o întreținere a acestor dispozitive nu întotdeauna satisfăcătoare, pe fondul intensificării luptelor pentru Mosul, care au intrat în a doua fază.