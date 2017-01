Un cetăţean moldovean, printre persoanele rănite în atacul de la Istanbul

Un cetățean al Republicii Moldova se află printre cele 69 de răniţi din atacul terorist comis în noaptea dintre ani într-un club din Istanbul, a anunțat luni premierul republicii, Pavel Filip, informează presa de peste Prut, citat de Agepres.

"Am fost informat de omologul meu din Turcia ca printre cei care au avut de suferit în urma atentatului terorist de la Istanbul, în noaptea de 31 decembrie, este și un cetățean al Republicii Moldova. Am solicitat Ministerului de Externe și Ministerului Sănătății să colaboreze cu instituțiile de resort din Turcia în vederea acordării ajutorului necesar și asigurării unui tratament adecvat concetățeanului nostru rănit în atacul terorist, dar și a sprijinului necesar familiei acestuia', a subliniat Filip.



Potrivit premierului, Republica Moldova condamnă acest act sângeros și transmite condoleanțe familiilor și autorităților turce.



Dintre cele 39 de persoane ucise în atentatul terorist din clubul Reina din Istanbul, 27 erau cetățeni străini, iar alți 69 deoameni au fost răniți. Gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) a revendicat atacul.



Autorul atacului este în continuare căutat de autoritățile turce în cadrul unei ample operațiuni, acestea cerând sprijinul populației pentru găsirea lui.



Potrivit presei din Turcia, suspectul vorbea o turcă stricată, ar putea fi de origine kârgâză sau uzbecă, are în jur de 25 de ani și ar putea sa facă parte din Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (ETIM), organizație teroristă afiliată organizației Statul Islamic.