Un bărbat din Iaşi, erou în Anglia. A salvat un bătrân dintr-o casă în flăcări

Fostul lider de galerie al Politehnicii Iași, Cristian Dumitrescu, ce lucrează în Anglia ca taximetrist, a devenit erou în Exeter după ce a salvat un bătrân dintr-o casă în flăcări.

Ieșeanul a văzut fumul provenind de la domiciliul unuia dintre clienții săi obișnuiți și a intrat în clădire ca să-l salveze. Cristian Dumitrescu conducea de-a lungul străzii New North, când a zărit focul ce ieșea dintr-unul din căminele din apropierea Colegiului Exeter.

Știind că acolo stă și John Hawkins, un bărbat în vârstă, clientul său de multa vreme, Dumitrescu a intrat în clădire și l-a ajutat să iasă în siguranță.

Ambii bărbați au ajuns la spital, unde au fost tratați în urma inhalării fumului.

„Eram în mașină cu un client când am văzut casa arzând. Am rugat clientul să aștepte în mașină și am fugit în casă, unde am auzit pe cineva care strigă după ajutor. Am deschis ușa și am intrat în casă, de unde se auzea vocea unui bărbat care țipa după ajutor la primul etaj. Nu-l puteam vedea pentru că era prea mult fum, dar am reușit să ajung la el. L-am luat în spate și am iesit apoi din casă”, a povestit Cristian Dumitrescu.

Jo Guscott, patronul firmei Apple Taxis unde lucrează Cristian Dumitrescu îl consideră un adevărat erou pe român.

„În urmă cu două săptămâni, Cristian a mai salvat un om care a căzut de pe scuter în Stoke Canon. Este cu adevărat eroul nostru”, a spus Jo Guscott.

Realitateadeiasi.net