FOTO EXPLICATIE: Un bărbat a plonjat cu maşina în râul Argeş. Fiul său, în vârstă de 13 ani, a murit

Un barbat a plonjat, sambata, cu masina in raul Arges, pe raza comunei Vanatorii Mici, din judetul Giurgiu, in masina aflandu-se si doi copii, de 13 si 11 ani. Baiatul de 13 ani a murit.

"Barbatul a reusit sa iasa si sa-l scoata si pe copilul de 11 ani. Cel de 13 ani a fost scos de pompierii de la Garda Potlogi, judetul Dambovita. Am intervenit si noi, fiind la limita cu judetul nostru. Masina a cazut aproximativ 7 metri, in apa", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, citat de ziare.com.



Potrivit acestuia, baiatul de 13 ani era in stare critica, a fost resucitat de medici, dar nu a supravietuit.