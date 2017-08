Hoţ păcălit. A intrat cu cagula pe faţă şi pistol, pentru a jefui o bijuterie. Ce a furat, de fapt

Unii hoţi sunt şi neprofesionişti. Spargere cu ghinion pentru hoţ, la o bijuterie din zona centrală a Galaţiului. Ziua în amiaza mare, un bărbat cagulat şi cu mănuşi, având un pistol în mână, despre care nu se ştie dacă era real sau nu, a intrat în magazin şi a luat o cutie plină cu bijuterii, circa 60-70 de modele… mostre din metal fără valoare, anunţă Monitorul de Galaţi.

Bărbatul a fugit prin spatele blocului la parterul căruia era amplasat magazinul de bijuterii şi era cât pe ce să fie călcat de o maşină.

Şoferul acesteia nu şi-a dat seama iniţial ce se întâmplă, că în faţa sa avea un spărgător… a crezut că e un jandarm, cu cagulă pe faţă. Rodica Hozoc, patroana magazinului, spune că hoţul era un băiat cam de circa 1,70 înălţime, cu cagulă pe faţă, cu pistol, şi a luat o mapă unde erau nişte mostre de metal pentru verighete. Vânzătoarea s-a retras când a văzut cagula pe faţă şi pistolul. Şoferul maşinii care era să dea peste hoţ povesteşte:

„A trecut prin faţă. Am zis... ce Dumnezeu!... m-am uitat apoi, a trecut înapoi cu aia în mână... avea o cutie. O cutie de bani, banuiesc. (...) Am crezut că era ceva de la jandarmerie... Am rămas perplex”.

Poliţiştii gălăţeni au făcut cercetarea la faţa locului şi acum îl caută pe hoţ, care va fi acuzat de tâlhărie. Omul riscă ani grei după gratii, deşi nu a furat nimic de valoare.