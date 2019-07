Ultimele clipe din viața a 8 alpiniști morți în Himalaya, găsite pe o cameră îngropată în zăpadă

Imagini emoționante cu ultimele clipe din viața alpiniștilor care escaladau un munte din masivul Himalaya înainte să fie uciși în avalanșă, în luna mai.

Alpiniștii încercau să atingă vârful de est al muntelui Nanda Devi.

În înregistrarea publicată de autoritățile indiene, se vede cum cei opt turiști, patru britanici, doi americani, un australian și un indian, sunt legați unii de alții și înaintează prin zăpadă.

Imaginile au fost surprinse chiar cu camera alpiniștilor. Aceasta a fost descoperită îngropată în zăpadă, în apropierea trupurilor neînsuflețite.

Până în prezent au fost descoperite doar șapte corpuri, al optulea este încă dat dispărut.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y