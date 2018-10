Ţuţuianu: Olguţa, între miniştrii care au senzaţia că dacă s-au aşezat pe un scaun sunt mai deştepţi

O noua inregistrare cu Adrian Tutuianu a fost difuzata, miercuri seara, iar in aceasta liderul PSD Dambovita sustine ca in discutiile din Comitetul Executiv al PSD a avut un schimb de replici cu Lia Olguta Vasilescu si cu Claudiu Manda.

Tutuianu a spus ca Olguta Vasilescu "incepuse si ea sa dea lectii", iar el i-a replicat ca face parte din categoria ministrilor care au senzatia ca daca s-au asezat pe un scaun sunt si ei mai destepti.



Claudiu Manda si Olguta Vasilescu au dezmintit ca ar fi avut loc astfel de discutii, ministrul Muncii spunand ca Tutuianu minte si ca ar trebui sa le ceara scuze colegilor de partid.



"Au mai luat cuvantul Olguta Vasilescu care incepuse si ea sa dea lectii ca nu stiu si ce. I-am zis cam asa, ca face parte din categoria ministrilor care au senzatia ca daca s-au asezat pe un scaun sunt si ei mai destepti. Era pe vremea comunistilor o vorba: 'Fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post'. A iesit Claudiu Manda ca i-am atacat-o pe doamna (Lia Olguta Vasilescu - n.red.), mi-a spus ca e fericit ca e contemporan cu mine. I-am spus ca ii foloseste. M-a injurat mai temeinic decat altii", spune Adrian Tutuianu, potrivit unei inregistrari audio prezentate, miercuri seara, la un post TV.

Intr-o interventie telefonica la acelasi post, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus ca discutiile din CEx nu au decurs asa cum le-a relatat Tutuianu, pe care l-a acuzat ca minte, noteaza ziare.com.



"Va asigur ca daca ar fi spus asa ceva nu aveam nevoie de niciun barbat sa ma apere, dar nu a fost o astfel de discutie. Dumnealui ne-a tinut asa o lectie tuturor ministrilor si parlamentarilor. Printre altele, a spus ca a fost o lege promisa de guvernare si nu a aparut. I-am spus ca nu stie ce a votat in Parlament, pentru ca legea respectiva a trecut deja prin Senatul Romaniei. Mi-a spus ca nu a trecut aceasta lege, ca ar trebui sa mai primesc sfaturi din cand in cand. I-am replicat ca legea chiar a trecut si sa fie mai atent ce voteaza data viitoare. Asta a fost intreaga discutie pe care a avut-o cu mine", a declarat Lia Olguta Vasilescu.



Ea a mai spus ca Tutuianu ar trebui sa le ceara scuze colegilor de partid, in primul rand pentru ca minte, dar si pentru limbajul care "nu ii face cinste".



Si senatorul PSD Claudiu Manda a sustinut ca "nu a existat o astfel de exprimare in CEx" si ca la urmatoarea sedinta a Comitetului Executiv al PSD ar trebui sa se discute despre aceste afirmatii ale lui Tutuianu.



"Eu cred ca va trebui sa discutam in CEx cu domnia sa legat de acest afirmatii facute. Are totusi o problema daca au inceput colegii sa il inregistreze si sa dea in spatiul public. (...) Nu vorbim in termenii acestia. Inteleg ca dansul era zmeu, ne dadea lectii la toti. Am ridicat mana imediat dupa ce a vorbit domnul Tutuianu, pentru ca m-am simtit atacat si lezat ca a vorbit despre legile securitatii nationale, iar domnia sa e membru in acea comisie", a declarat Claudiu Manda, la un post TV.



De asemenea, in inregistrarile difuzate miercuri seara, Tutuianu vorbeste si despre ministrul Tineterului si Sportului, Ioana Bran: "E o fătuca simpatica, da' nu a lucrat in viata ei intr-o functie d-asta, iar saptamana viitoare se va definitiva un proces in care si tac-su si frati-su, pentru evaziune fiscala, au luat in prima instanta trei, patru ani".