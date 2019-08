Tudorel Toader a ieșit la atac după patru luni. Motivul pentru care a fost revocat din Guvern

Tudorel Toader a ieșit la atac. La patru luni de la anunțul că demisionează, fostul ministru al Justiției a dezvăluit acum că, de fapt, a fost revocat și publică motivele.

Redăm postarea lui Tudorel Toader:

"Doar pentru cei ce vor sa vada/ stie adevarul !

In principal, pentru ca am refuzat :

1. OUG privind amnistia si gratierea;

2. OUG pentru modificarea Codului penal;

3. OUG pentru modificarea Codului de procedura penala;

4. OUG pentru contestarea hotararilor pronuntate de catre ICCJ in completele de 5 judecatori,

...am fost revocat din Guvern !"

Pe 18 aprilie 2019, Tudorel Toader a anunțat că demisionează din funcția de ministru al Justiției.

"Luând act de voinţa politică exprimată în cadrul Comitetului Executiv al PSD (CEX), în sensul retragerii sprijinului politic din calitatea de ministru al Justiţiei,

Luând act de decizia dumneavoastră de a transmite Preşedintelui României, domnului Klaus Werner Iohannis, solicitarea revocării din funcţia de ministru al Justiţiei,

Luând act de voinţa dumneavoastră exprimată în cadrul întrevederii de astăzi, 18 aprilie 2019, la sediul Guvernului, în sensul depunerii demisiei din funcţia de ministru al Justiţiei,

Cunoscând faptul că în procedura de remaniere guvernamentală, prim-ministrul are rolul decisiv,

Vă depun demisia din funcţia de ministru al Justiţiei, urmând ca dumneavoastră să apreciaţi asupra destinaţiei şi utilizării acesteia. Totodată, cunosc faptul că până la publicarea în Monitorul Oficial a decretului de numire a noului ministru al Justiţiei îmi revine obligaţia asigurării continuităţii activităţii la nivelul Ministerului Justiţiei. Vă rog să primiţi, Doamnă Prim-ministru, expresia înaltei mele consideraţii" a fost mesajul trimis de Tudorel Toader, în luna aprilie, premierului Viorica Dăncilă.