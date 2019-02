Tudorel Toader: ”Abrogăm articolul din OUG care permitea judecătorilor să devină șefi de parchete”

Tudorel Toader a participat, luni, la Palatul Victoria, la întâlnirea dintre premierul Viorica Dăncilă și reprezentanții magistraților.

Toader a anunțat, după întâlnirea care a durat două ore, că s-a ajuns la câteva soluții. ”Dialogul a durat două ore. A fost un dialog deschis, în care s-au adus argumente și contraargumente. Au fost căutate și găsite soluții de ambele părți, soluții bune pentru sistem. Am făcut distincțiile între oportunitate legiferării și legalitatea, constituționalitatea legiferării. Instituirea unui mecanism de dialog astfel încât CSM, vom încheia un memorandum, fiecare proiect de act normativ de către Guvern să ajungă la CSM cu cel puțin 5 zile înainte, pentru a putea fi analizat, dezbătut. Există în sistem o problemă a salarizării, cei din IT, pentru că sunt diferențe salariale între specialiștii în IT, Vom ridica nivelul de salarizare. S-a spus că nu se înțelege ce înseamnă ”sintagma procuror ierarhic de rang înalt”, de la Secția specială. Nu intră sub incidența articolului 15 din Constituție, sunt norme de procedură care se aplică pe viitor. Problema s-a clarificat. Dacă avem procuror șef la DNA, procuror șef la DIICOT și soluții pe care le confirmă sau infirmă, cine nu e mulțumit de soluționare are calea adresării în instanța de judecată”, a spus Tudorel Toader.

Tudorel Toader face un pas înapoi. Prevederea din Ordonanța de Urgență 7 care le-ar fi permis și judecătorilor să fie numiți la conducerea parchetelor va fi abrogată, a anunțat ministrul Justiției, Tudorel Toader.

”De comun acord cu toți participanții, adică fără ezitări, fără discuții vom redacta draftul de OUG de modificare a OUG. Eu mâine și poimâine voi fi la Bruxelles, dar vineri vom trimite forma modificată la CSM, în așa fel încât să poată intra pe ordinea de zi a Guvernului de săptămâna viitoare”, a declarat Tudorel Toader.